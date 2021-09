Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Alertă de ploi și furtuni

Un Cod portocaliu de ploi abundente a fost emis pentru comunitatea Castilla y Leon, unul galben de precipitații abundente și furtuni pentru comunitățile Madrid, Castilla y Leon, Castilla La Mancha, Extremadura și Navarra.

Un Cod galben de ploi abundente va fi în vigoare pentru Comunitatea Valenciană, iar altul de furtună și vânt de coastă pentru comunitatea Galiția.

A wall collapsed on several cars in floodwater, as flooding in Spain's Huelva province inundated streets and red warnings were issued for three provinces. Officials said they registered more than 600 incidents. https://t.co/2j7Pzmkxun pic.twitter.com/soBvOI6273