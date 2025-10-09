Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni. Un avion British Airways a raportat fum în cabină

Publicat la 19:27 09 Oct 2025 Modificat la 19:32 09 Oct 2025

Aeronava British Airways va rămâne pe Aeroportul Henri Coandă în noaptea aceasta.FOTO: Getty Images

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat, joi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă. Pilotul a transmis că patru călători acuză stare de rău după ce au fost degajări de fum la bord. Aeronava a aterizat în siguranță și pasagerii au fost evacuați.

Imediat după conversația pilotului cu turnul de control, a fost dispusă formarea dispozitivului de urgență pe aeroport.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:14. Avionul, de tip Airbus A320, avea la bord 142 pasageri. În avion au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

S-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate, a transmis Ministerul Sănătății. Cele patru persoane care se simțeau rău sunt suspecte de intoxicație cu fum și primesc asistență medicală la fața locului.

Pasagerii urmează să fie rerutați spre alte curse pentru a ajunge la destinația finală, Londra. Aeronava British Airways va rămâne pe Aeroportul Henri Coandă în noaptea aceasta.