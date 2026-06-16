Au fost aprobate probele și disciplinele pentru BAC-ul diferențiat. Apar noi examene. Ministrul a semnat ordinul. De când se aplică

2 minute de citit Publicat la 18:24 16 Iun 2026 Modificat la 18:24 16 Iun 2026

Moment surprins în timpul afișării rezultatelor la Bacalaureat. Bacalaureatul diferențiat se va susține începând cu 2030. Foto: Hepta

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat, marți, că a semnat Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030.

Prevederile îi vizează pe elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a.

Aceștia vor susține Bacalaureatul diferențiat, adaptat specializării și alegerii elevilor.

"Ordinul de Ministru privind aprobarea probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, pentru elevii care încep în anul 2026 clasa a IX-a, a fost trimis pentru publicare în Monitorul Oficial.

Ordinul aprobă lista probelor și a disciplinelor examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru prima generație de absolvenți care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru și a programelor școlare aprobate începând cu anul școlar 2026–2027", a precizat Mihai Dimian pe Facebook.

Anexa la Ordinul de ministru detaliază probele și disciplinele asociate examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030 pentru toate filierele, profilurile, specializările și calificările profesionale din învățământul liceal.

Cum va arăta BAC-ul începând cu 2030

Probele examenului de bacalaureat 2030 și disciplinele prevăzute, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 sunt după cum urmează:

Probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A01 , toate profilurile, toate specializările). Această proba există și în prezent.

(proba , toate profilurile, toate specializările). Această proba există și în prezent. Probă de evaluare a competențelor de comunicare în limba maternă (proba A02 , minorități). Proba există și în prezent.

(proba , minorități). Proba există și în prezent. Probă de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B ). În prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă;

(proba ). În prezent se evaluează competențele la o singură limbă modernă; Probă de evaluare a competențelor digitale (proba C). Există și în prezent.

Probe scrise, BAC diferențiat 2030

Limba și literatura română

Proba A1/A2/A3, comună (A1), cu excepția: profilului umanist, specializarea Filologie (A2), respectiv minorități (A3). Există și în prezent.

Limba și literatura maternă

proba D, minorități) . Există și în prezent.

Două probe scrise obligatorii diferențiate (proba E), astfel:

Prima probă obligatorie diferențiată

Filiera teoretică:

pentru specializarea Matematică-Informatică: Matematică;

pentru specializarea științe ale naturii: la alegere între fizică, chimie și biologie;

pentru specializarea științe sociale: Istorie;

pentru specializarea Filologie: limba și literatura unei limbi de circulație internațională;

Filiera tehnologică: probă specifică domeniului de pregătire;

Filiera vocațională: una dintre disciplinele de specialitate;

În actuala structură a bacalaureatului, această primă probă obligatorie diferențiată este proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie.

A doua probă obligatorie diferențiată

Filiera teoretică:

Matematică-Informatică: o disciplină la alegere între Informatică, Fizică, Chimie, Biologie;

Științe ale naturii: o disciplină la alegere între fizică, chimie, biologie, matematică, informatică;

Științe sociale: disciplină la alegere între Geografie, Discipline socio-umane, Religie;

Filologie – o disciplină la alegere între istorie, geografie, discipline socio-umane, religie;

Filiera tehnologică: o disciplină relevantă pentru profilul real;

Filiera vocațională: o disciplină relevantă pentru profilul predominant al specializării;

În actuala structură a Bacalaureatului, această a doua probă obligatorie diferențiată este proba la alegere.

O probă scrisă de evaluare a competențelor de bază (proba F), la alegere:

pentru profilul real : o disciplină la alegere între Istorie, Geografie, discipline socio-umane, Religie

: o disciplină la alegere între Istorie, Geografie, discipline socio-umane, Religie pentru profilul umanist : o disciplină la alegere între Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

: o disciplină la alegere între Matematică, Fizică, Chimie, Biologie pentru filiera tehnologică: una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E

una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E pentru filiera vocațională: una dintre disciplinele de la profilul real/uman, complementar cu disciplinele alese la proba E.

Această probă nu există în actuala structură a bacalaureatului și este o probă complementară profilului.



Ministrul interimar al Educației menționează că "probele de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (proba B), proba de evaluare a competențelor digitale (proba C) și proba de evaluare a competențelor de bază (proba F) sunt prevăzute a se desfășura în timpul anului școlar (conform prevederilor Legii nr. 198/2023)".



”Având în vedere reglementările legale, precizez că orice modificare a probelor / disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030 implică modificarea, în prealabil, a Legii învățământului preuniversitar nr. 198, aprobată de Parlamentul României în anul 2023", a subliniat ministrul.