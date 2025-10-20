Avalanșă de postări halucinante despre explozia din Rahova. SRI: O campanie de dezinformare coordonată

După explozia devastatoare din blocul din cartierul Rahova, pe rețelele sociale a apărut o avalanșă de teorii ale conspirației. În doar câteva ore, Telegram, TikTok, Facebook și grupuri de WhatsApp au fost inundate de afirmații halucinante, de la plasarea unei bombe în bloc la faptul că în explozie ar fi murit chiar fiul generalului Răzvan Ionescu, șeful SRI, transformând o tragedie într-un nou caz de paranoia colectivă. De menționat este faptul că postările sunt multiplicate pe aceeași rețea de conturi folosită și la alegerile prezidențiale.

Narațiunea principală: explozia care „nu a fost de la gaze”

Cea mai răspândită teorie susține că explozia nu ar fi avut legătură cu gazele naturale, ci ar fi fost o detonare provocată de... o bombă.

„Gazele nu fac așa prăpăd”, „Să arunci un om la 200 de metri e nevoie de explozibil militar”, „Blocul arată ca după bombardament, nu ca după o scurgere de gaz”, scriu zeci de utilizatori.

Unii afirmă chiar că „s-a folosit C4”, iar comparațiile cu Beirut, Gaza sau atentatele ISIS au devenit frecvente.

Un bărbat care se prezenta „fost militar” scria: „Am lucrat în armată. Aici s-a folosit explozibil, nu gaz metan”.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: Niciuna dintre instituțiile implicate în achentă și niciunul dintre locatarii bloului nu au vorbit despre explozibil și bombe, ci despre miros de gaze și scurgeri de gaze. Nu există niciun indiciu și nicio dovadă că explozia blocului ar fi fost provocată de altceva în afara scurgerii de gaze.

„A fost ucis și fiul generalului Răzvan Ionescu”

Altă teorie virală, lansată inițial pe Facebook și amplificată pe Telegram, iar apoi pe TikTok, afirmă că printre victime s-ar număra fiul primadjunctului SRI, Răzvan Ionescu, drept răzbunare pentrui că „a fost singurul care s-a opus anulării alegerilor”.

„Faptul că și avocata din cazul Colectiv, și fiul generalului Ionescu, singurul din CSAT care s-a opus anulării alegerilor, au murit în această explozie, chiar nu vă dă cu virgulă?”, scria un utilizator.

Postarea a fost preluată de pagini cu zeci de mii de urmăritori și preluată apoi de alți utilizatori. În alt clip viral, o femeie afirmă că „a fost eliminat fiul generalului și avocata Colectiv dintr-o lovitură”, în timp ce pe ecran rulează textul „Acea explozie –România merită să afle adevărul”.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: Niciuna dintre victimele exploziei nu se numește Ionescu. În plus, potrivit informațiilor Antena 3 CNN, fiul generalului Răzvan Ionescu NU locuiește în cartierul Rahova.

„Ținta a fost avocata”

O altă teorie care a adunat sute de mii de vizualizări și distribuiri o vizează pe una dintre victime: o avocată cu peste 25 de ani de experiență, care lucra în apartamentul său de la etajul 5, despre care autorii dezinformărilor susțin că ar fi fost avocata în dosarul Colectiv.

În rețelele sociale, ea este portretizată drept o „victimă a sistemului”, ucisă pentru că „știa prea multe” despre dosarul Colectiv sau „avea dosare sensibile”.

„Femeia aia era deja moartă, trebuia doar o acoperire. A fost un atac organizat”, scria un comentator pe Telegram.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: potrivit surselor judiciare, avocata reprezenta o singură persoană într-un dosar conex tragediei Colectiv, iar legătura directă cu ancheta respectivă este pur speculativă.

„Arafat a fost cu o zi înainte în acel bloc”

Una dintre cele mai răspândite afirmații false este că Raed Arafat ar fi fost „în vizită la avocată” cu o zi înainte de explozie.

„Se vorbește că Arafat a fost la doamna avocat, cu o zi înainte. Trebuie întrebați vecinii. Nu există coincidențe!!!”, scria o utilizatoare pe TikTok.

Postarea a fost redistribuită masiv, însoțită de clipuri video cu subtitrări precum „Urmărire și distribuire masivă, România trebuie să afle adevărul”.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: Nu există nicio dovadă, imagine, document sau mărturie credibilă care să susțină prezența secretarului de stat în acel bloc înainte de explozie.

„Execuție politică” și „atac pregătit de servicii”

În unele grupuri de Telegram, explozia a fost descrisă drept „o operațiune de eliminare” pusă la cale de Servicii.

„România e călărită de Mossad și de mafia CE. Ăștia n-au înțeles la alegeri, așa că începe cafteala între clanuri”, scrie un utilizator care semnează „Vladimir”.

Mesajele combină teme clasice de conspirație – „Soros”, „Mossad”, „statul paralel”, „SRI-ul trădător” – cu referințe la Cabala, Satan și atentate internaționale.

În aceeași linie, alte conturi vorbesc despre „patrioți din DSS care încearcă să oprească răul”, transformând evenimentul într-un conflict imaginar între „servicii bune și rele”.

O parte dintre teorii merg mai departe, susținând că explozia a fost un „sacrificiu ritualic”.

„A fost un sacrificiu uman intenționat. Atenție că e mâna evreilor”, scrie un utilizator pe TikTok.

Pe TikTok și Facebook circulă și versiunea conform căreia „cineva ar fi mutat intenționat copiii” dintr-o clasă situată lângă locul exploziei.

„Copiii au fost mutați din clasa cea mai apropiată, deci cineva a premeditat și a încercat să-i protejeze”, scrie un utilizator.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: Nicio autoritate nu confirmă acest scenariu, iar potrivit ISU, școala din vecinătate a suferit doar avarii ușoare. Niciun copil din Liceul Bolintineanu nu a fost grav rănit.

„Blocul este demolat ca să se ascundă dovezile”

Alți internauți susțin că decizia de demolare a resturilor clădirii ar fi fost o „acțiune de mușamalizare”.

„Nu vom afla adevărul niciodată, de aceea se grăbesc să dărâme blocul. Bucureștiul doarme somnul de veci”, se arată într-un comentariu viral.

O altă narațiune afirmă că explozia ar fi fost o „demonstrație de forță” pentru „cei care se opun sistemului”.

„Așa ne vor onora pe toți cei care suntem împotriva clasei politice corupte. Cine e împotriva sistemului va fi redus la tăcere”, scria un utilizator pe TikTok.

Acest tip de mesaj este frecvent folosit în rețelele și de pe conturile celor care susțin politicieni precum Călin Georgescu, George Simion, Diana Șoșoacă și propaganda Rusiei.

ADEVĂRUL ESTE CĂ: Blocul în care s-a produs explozia nu a fost demolat, și se discută chiar la această oră în ședința autorităților locale despre ce variante să fie adoptate - demolare totală sau parțială, din cauză că are un mare risc de prăbușire și prezintă pericol pentru viețile altor oameni, nu pentru a se ascunde dovezi.

SRI: „O campanie de dezinformare coordonată”

Serviciul Român de Informații a transmis un comunicat prin care precizează că, pe tema exploziei din Rahova, are loc „o campanie de dezinformare coordonată”.

„În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei.

Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora.

Din primele date pe care le avem, există elemente conform cărora ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată.

Serviciul Român de Informații atrage atenția asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.

Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să verifice faptele înainte de redistribuirea oricărui conținut în mediul online.

În acest context, raportat la realitățile sociale actuale, devine și mai evidentă necesitatea actualizării cadrului normativ, inclusiv cel penal, în materia dezinformării, astfel încât acesta să permită combaterea eficientă a propagării unor campanii menite să slăbească încrederea populației în instituțiile statului și să încurajeze fenomene care, în esență, amenință siguranța cetățenilor prin diseminarea unor mesaje false, radicale sau extremiste”, precizează SRI.