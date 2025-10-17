Agitatorii lui Călin Georgescu s-au dus la locul exploziei din Rahova ca să provoace jandarmii. Unul a fost reținut

Un grup de aproximativ 10-15 persoane, susţinători ai lui Călin Georgescu, în frunte Makaveli, au venit și au încercat să treacă de zona de siguranță, după banda de poliţie. Foto: Captură Antena 3 CNN

Mai mulţi susţinători ai fostului candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-au luat la ceartă şi au îmbrâncit jandarmii aflaţi în zona de siguranță, instituită după explozia din Rahova. Printre ei se află şi influencerul care a fost implicat în campania lui Georgescu, Makaveli. În urma incidentului, o persoană a fost reţinută. "Încercarea de a profita de suferința oamenilor pentru a crea tensiuni, pe lângă că e imoral, e și ilegal, iar răspunsul nostru va fi unul ferm mereu", a declarat purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, Marius Militaru.

Deşi oamenii care sunt proprietarii blocurilor, inclusiv a celor din apropierea celui care a explodat, au înțeles faptul că este o zonă extrem de periculoasă, au înțeles faptul că nu au cum să intre în locuință, să-și recupereze acte, haine sau ce le-a mai rămas după această deflagrație. Totuşi, un grup de aproximativ 10-15 persoane, susţinători ai lui Călin Georgescu, în frunte Makaveli, au venit și au încercat să treacă de zona de siguranță, după banda de poliţie. Aceştia au fost întâmpinaţi de jandarmi, care le-au explicat că nu le este permis. A urmat niște schimburi dure de replici, iar la un moment dat, jandarmii le-au cerut celor care au venit la fața locului să se îndepărteze, pentru că stăteau inclusiv pe linia de tramvai și tramvaiele nu puteau circula.

Ulterior, o persoană a fost reţinută şi urcată în duba jandarmilor, urmând să fie transportată la secția de poliție din apropiere. Restul persoanelor au fost "puse" pe refugiul de tramvai iar jandarmii, inclusiv cu cei de la dialog, încearcă să-i convingă că nu este locul și nici măcar momentul unor astfel de scene.

Cei veniţi au început să facă remărci împotriva secretarului de stat Raed Arafat, împotriva celor de la Distrigaz, împotriva faptului că "dacă respecți legea, iată ce ți se poate întâmpla", spunea cineva.

"Cei care încearcă să instige sau să profite de suferința oamenilor pentru a crea tensiuni vor atrage răspunderea legală. Respectarea legii, în situațiile astea, e o dovadă de solidaritate. Intervenția noastră împotriva persoanei care a încercat să intre în zona delimitată a fost justificată pentru protejarea vieților și pentru a permite autorităților să se desfășoare în siguranță.

Deși a fost avertizată de colegi că nu are voie, a încercat insistent să intre, așa că acțiunea e justificată. A fost o măsură absolut legală și proporționată. Indiferent de cine e în zonă, oamenii trebuie să înțeleagă că măsurile astea sunt pentru a le proteja. Încercarea de a profita de suferința oamenilor pentru a crea tensiuni, pe lângă că e imoral, e și ilegal, iar răspunsul nostru va fi unul ferm mereu. Legea e aplicată cu fermitate, în mod proporțional și justificat.

În urma acestor comportamente, bărbatul a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale", a declarat Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului. Din primele informații, sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.

O femeie a descris, îngrozită, prin ce a trecut. Explozia a fost atât de puternică încât ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste ea și nepoții ei în apartament. Stelian Bujduveanu a transmis, la Antena 3 CNN, că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.

Elevii și profesorii din Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu", aflat în proximitatea locului producerii exploziei din cartierul Rahova, au fost evacuați, vineri. Imaginile primite de Antena 3 CNN arată că există pagube materiale în unele săli de clasă, ca urmare a deflagrației.

"Școala de lângă va intra săptămâna viitoare 100% în online, pentru a asigura siguranța copiilor", a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Raed Arafat a declarat că explozia din blocul din București s-a produs cel mai probabil ca urmare a acumulării de gaze. Secretarul de stat a confirmat spusele locatarilor: echipele de la gaze au fost joi la bloc și au oprit alimentarea, după ce au existat sesizări privind mirosul puternic de gaze din clădire. Întrebat cum a fost posibilă explozia, Raed Arafat a spus că "probabil" cineva a deschis gazul.

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus vineri că "foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat".