Avertisment DNSC: escrocherii online cu site-uri false care imită instituții media și promit câștiguri rapide

Tentative de fraudă care implică pagini de Internet falsificate, ce imită identitatea unor entități media cunoscute și promovează platforme fictive de investiții, sunt promovate, la acest moment, în mediul online, atenționează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, vineri, pe pagina de socializare a instituției.

„De cele mai multe ori, acestea sunt promovate prin anunțuri sponsorizate pe platformele de social media, distribuite și amplificate prin reclame online care folosesc, în mod abuziv, imaginea unor persoane publice pentru a câștiga încrederea utilizatorilor.

Campania vizează utilizatorii interesați de obținerea unor câștiguri rapide sau de suplimentarea veniturilor, exploatând promisiunea unor rezultate garantate într-un timp scurt. Utilizatorii sunt îndemnați prin acest articol să se înscrie pentru a face parte dintr-un program de 'investiții cu câștig garantat'.

Pentru a fi și mai convingători, atacatorii includ în articol o serie de testimoniale false, recenzii concepute chiar de atacatori, care ar demonstra cum alte persoane au câștigat bani pe termen scurt cu ajutorul acestui program”, menționează sursa citată, pe Facebook.

Potrivit experților în securitate cibernetică, fraudatorii folosesc în acest caz și mirajul tehnologiei pentru a justifica rata mare de profit pe termen scurt: „Platforma Dunărevalor este un sistem AI pentru tranzacționare automată cripto și forex ce indică 70-85% tranzacții profitabile, depozit minim 1.150 de lei. Acest instrument a generat milioane în profituri pentru un cerc restrâns de beneficiari din conducerea BNR și bănci comerciale selectate”.

„Practic, după ce furnizează date personale pe un formular, potențialele victime sunt apelate de o persoană care se recomandă a fi consultant financiar. Mai departe, prin tehnici de inginerie socială victimele sunt convinse să ofere date personale, date de card, să își deschidă conturi pe anumite platforme false de investiții și criptomonede”, notează Directoratul.

Printre recomandările specialiștilor, în vederea evitării unor probleme, se află: consultarea întotdeauna a adresei exacte a paginii web (URL) pe care utilizatorii intenționează să o acceseze; atenție la reclamele online care promit câștiguri imediate și folosesc, în mod abuziv, imaginea unor personalități publice (politicieni, antreprenori, vedete TV etc.) pentru a căpăta legitimitate; verificarea oricărei informații existente în mediul online din surse multiple, cu reputație.

În același timp, nu trebuie introduse date personale sau financiare pe site-uri controversate și trebuie verificate astfel de link-uri cu o soluție de securitate (antivirus).

De asemenea, datele sensibile nu sunt niciodată furnizate telefonic, iar instalarea de aplicații sau a altor tipuri de programe pe dispozitive la cerere trebuie evitată. Utilizatorii sunt avertizați să nu transfere bani la solicitarea unor necunoscuți.

DNSC precizează că raportarea tentativelor de fraudă se poate face în platforma pnrisc.dnsc.ro sau la numărul unic 1911.