Avertismentul comercianților: "E cea mai mare scădere de consum de la criza din 2008 până azi"

Românii plătesc la fel în magazine, dar au mai puţine produse în coş. Sursa foto: Getty Images

"Suntem într-o zonă gri spre neagră. Cred că avem cea mai mare scădere de consum de la criza din 2008 până azi. Conform datelor INS, creşterea din 2025 faţă de 2024 este de 0,2, ceea ce este insignifiantă. Raportat la inflaţie, asta înseamnă că noi avem o scădere de vânzări reală de 7,5%. Mă refer la scăderea produselor din coşul de cumpărături, a volumului de produse cumpărare, nu discutăm doar valoric.

Scăderea numărului de produse din coş afectează tot lanţul, şi producătorii, şi procesatorii şi distribuitorii. Noi, comercianţii şi producătorii, trăim dintr-un plan foarte bine conturat. Am văzut un trend de întoarcere către preţuri mai mici, către mărcile proprii ale producătorilor.

Sunt clienţi care merg din magazin în magazin şi cumpără doar produsele aflate la promoţie. Într-adevăr, e timp pierdut, dar e o metodă de a-şi eficientiza cumva costurile şi bugetul", a afirmat Feliciu Paraschiv, vicepreședintele ANCMMR.

Bolojan nu exclude recesiunea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, la Digi24, că România va traversa „inevitabil” o perioadă de contracție economică, în contextul măsurilor de ajustare a deficitului bugetar, dar a subliniat că aceasta ar trebui să fie limitată în timp.

„Nu știu dacă vom avea recesiune. Inevitabil va fi o contracție, nu există nicio măsură de ajustare a deficitului fără o contracție. Important este să nu fie pe termen lung, să fie un trimestru - trei trimestre”, a afirmat premierul.

Șeful Executivului a explicat că revenirea economică depinde de capacitatea statului de a corecta dezechilibrele acumulate și de a limita cheltuielile publice.

„Ar trebui să ne putem reveni, nu mai putem consuma ce nu avem. Noi am încercat să ne menținem cheltuielile”, a adăugat Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind reducerea deficitului bugetar și ajustările fiscale necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.