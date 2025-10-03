Avertizare MAE: Transportul cu feribotul pe ruta Oryahovo – Bechet va fi suspendat până duminică

Românii care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt avertizaţi că pot apărea întârzieri semnificative. sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Bulgaria sau să tranziteze acest stat către Grecia ori Turcia că „activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo - Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 8:00”.

În acest interval, autoritățile recomandă utilizarea celorlalte puncte de trecere a frontierei româno-bulgare deschise traficului internațional: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Durankulak - Vama Veche, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari, Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (ferry) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (ferry) (www.ferry.bg), Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (ferry) (www.spikaferry.com) şi Ruse - Giurgiu, informează MAE, potrivit Agerpres.

Totodată, românii care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt avertizaţi că pot apărea întârzieri semnificative, din cauza lucrărilor de reparaţie capitală desfăşurate de partea bulgară la estacadă.

Pentru asistență consulară, cetăţenii români pot apela numerele Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), unde sunt preluate non-stop de operatori Call Center.

De asemenea, pentru situații de urgență, MAE pune la dispoziție numărul de telefon de permanență al misiunii diplomatice a României în Bulgaria: +359879440758.

Instituția recomandă consultarea paginilor oficiale de internet: http://sofia.mae.ro și https://www.mae.ro.