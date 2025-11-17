Avertizare pentru românii care cumpără alimente de pe rețele sociale. ANSVSA: „Pot fi contaminate. Există risc de toxiinfecţii grave”

17 Noi 2025

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis luni o avertizare pentru consumatorii români, asupra riscurilor la care se expun atunci când cumpără produse alimentare comercializate în special de pe reţelele de socializare de persoane fizice neautorizate.

Tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistraţi sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nu dispun de spaţii verificate oficial şi nu respectă normele minime de igienă impuse de legislaţia din România.

„Pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase”

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care îşi promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să deţină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Produsele realizate în spaţii necontrolate şi în condiţii precare de igienă, pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.

Recomandări generale pentru consumatori

- Cumpăraţi produse alimentare doar din unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

- Verificaţi eticheta, data durabilităţii minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului şi condiţiile de depozitare;

- Evitaţi achiziţiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spaţii improvizate;

- Sesizaţi autorităţile atunci când identificaţi astfel de practici ilegale.

Recomandări privind achiziţia alimentelor din comerţul online

Pentru cumpărăturile efectuate online (Freshful, Sezamo, Bringo etc), ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenţi la:

Înainte de a plasa comanda:

- Datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email).

- Denumirea produsului, lista ingredientelor şi cantitatea netă.

- Condiţiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate.

- Existenţa informaţiilor despre alergeni şi declaraţia nutriţională (unde este cazul).

- Termenii şi condiţiile de livrare, retur şi reclamaţii.

La recepţionarea coletului:

- Integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări).

- Concordanţa între produsele comandate şi cele livrate.

- Starea termică a produselor perisabile.

- Integritatea ambalajelor şi lizibilitatea etichetelor.

- Data durabilităţii minimale / data limită de consum.

- Bonul fiscal, util în cazul unei reclamaţii.

Comercializarea cărnii de porc şi a produselor din carne de porc

În ceea ce priveşte comerţul cu carne de porc şi produse din carne de porc, acesta trebuie să respecte normele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană privind controlul Trichinella în carnea de porc, precum şi reglementările sanitar-veterinare privind pesta porcină africană (PPA).

Prin urmare, este interzis comerţul - inclusiv comerţul online - cu carne de porc şi produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploataţii cu status neconform în relaţie cu pesta porcină africană, aşa cum sunt definite în Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România, aprobate prin Ordinul ANSVSA nr. 130/2023.

Comerţul cu produse din carne de porc obţinute de la porcine crescute în exploataţii cu status neconform este permis doar dacă aceste produse au fost supuse unui tratament de atenuare a riscului privind PPA, conform legislaţiei europene care reglementează această boală.

Este permis comerţul, inclusiv cel on-line, cu carne de porc şi produse din carne de porc rezultate din sacrificarea în abatoare a porcinelor crescute în exploataţii cu status conform după cum sunt definite în actul normativ sus-menţionat, dar numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea condiţiilor de igienă privind comercializarea şi transportul, inclusiv asigurarea lanţului frigorific.

Atenţionare privind comerţul online cu animale vii şi păsări

Achiziţia de animale vii sau păsări prin anunţuri online de la persoane neautorizate este strict nerecomandată. În lipsa unui control sanitar-veterinar adecvat, astfel de tranzacţii pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major - precum PPA, gripa aviară sau alte boli transmisibile -, punând în pericol fermele, gospodăriile şi siguranţa alimentară la nivel naţional.

ANSVSA recomandă achiziţionarea animalelor exclusiv din unităţi şi exploataţii autorizate.

ANSVSA reaminteşte:

Siguranţa alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătăţii publice. Achiziţiile responsabile şi informate contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor şi la combaterea practicilor ilegale din mediul online.