Avionul Hercules C-130 donat de SUA a ajuns în România. Ambasadorul Darryl Nirenberg i l-a prezentat lui Miruţă

Forţele Aeriene Române au primit gratuit de la guvernul SUA o aeronavă de transport C-130H Hercules. Foto: Ambassador Darryl Nirenberg / X

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a spus, miercuri, după predarea avionului C-130 Hercules Forțelor Aeriene Române, că „această aeronavă transformă angajamentele comune în capacități concrete, consolidând flancul estic al NATO și capacitatea de apărare a României”. România a primit, gratuit, un avion C-130 Hercules din SUA, prin programul „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.

„Sunt onorat să mă alătur ministrului Miruță și secretarului de stat Moldovan cu ocazia predării acestui avion C-130 Hercules către Forțele Aeriene Române. Această aeronavă transformă angajamentele comune în capacități concrete, consolidând flancul estic al NATO și capacitatea de apărare a României. Fie ca aceasta să servească cu distincție România și Alianța noastră”, a scris Nirenberg, pe X.

Honored to join Minister Miruță and State Secretary Moldovan as we transfer this C-130 Hercules to the Romanian Air Force. This aircraft turns shared commitments into real capability—strengthening NATO's Eastern Flank and Romania's defense capacity. May it serve Romania and our Alliance with distinction. ???? — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) October 14, 2026

Forţele Aeriene Române au primit gratuit de la guvernul SUA o aeronavă de transport C-130H Hercules. Avionul de transport provine din așa-numita categorie „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.

„Țara noastră beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA”, a transmis MApN.