Antena 3 CNN Actualitate Avionul Hercules C-130 donat de SUA a ajuns în România. Ambasadorul Darryl Nirenberg i l-a prezentat lui Miruţă

Avionul Hercules C-130 donat de SUA a ajuns în România. Ambasadorul Darryl Nirenberg i l-a prezentat lui Miruţă

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 17:02 14 Oct 2026 Modificat la 17:02 14 Oct 2026
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avion C-130H Hercules
Forţele Aeriene Române au primit gratuit de la guvernul SUA o aeronavă de transport C-130H Hercules. Foto: Ambassador Darryl Nirenberg / X

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a spus, miercuri, după predarea avionului C-130 Hercules Forțelor Aeriene Române, că „această aeronavă transformă angajamentele comune în capacități concrete, consolidând flancul estic al NATO și capacitatea de apărare a României”. România a primit, gratuit, un avion C-130 Hercules din SUA, prin programul „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.

„Sunt onorat să mă alătur ministrului Miruță și secretarului de stat Moldovan cu ocazia predării acestui avion C-130 Hercules către Forțele Aeriene Române. Această aeronavă transformă angajamentele comune în capacități concrete, consolidând flancul estic al NATO și capacitatea de apărare a României. Fie ca aceasta să servească cu distincție România și Alianța noastră”, a scris Nirenberg, pe X.

Forţele Aeriene Române au primit gratuit de la guvernul SUA o aeronavă de transport C-130H Hercules. Avionul de transport provine din așa-numita categorie „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.

„Țara noastră beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA”, a transmis MApN.

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Etichete: avion militar SUA Darryl Nirenberg

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