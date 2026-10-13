SUA au făcut cadou României un avion Hercules. Aeronava provine din „echipamentele militare în exces” ale armatei americane

<1 minut de citit Publicat la 14:00 13 Oct 2026 Modificat la 14:00 13 Oct 2026

România a primit gratuit până acum 8 aeronave Hercules din partea SUA. Foto: Inquam Photos /Sabin Cîrstoveanu

Forţele Aeriene Române au primit gratuit de la guvernul SUA, o aeronavă de transport C-130H Hercules. Ceremonia de predare-primire a avionului a avut loc miercuri, la baza aeriană 90 Otopeni, informează MApN.

Avionul de transport provine din așa-numita categorie „Excess Defense Articles (EDA)” - echipamente militare în exces ale SUA.

„Țara noastră beneficiază de programul EDA din anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport a Forțelor Aeriene Române. Aceasta este cea de-a opta aeronavă de acest tip care a intrat în dotarea Armatei României prin EDA”, arată MApN.

La eveniment au participat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg.

„Evenimentul pune în valoare cei aproape 30 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și SUA, demonstrând rezultatele sale concrete în domeniul apărării”, se mai arată în comunicatul MApN.

C-130H Hercules este „o aeronavă de transport versatilă și fiabilă”, care poate îndeplini o varietate de misiuni precum transportul aerian, evacuare medicală, asistență umanitară și ajutor în caz de dezastre, au notat reprezentanții Ministerului român al Apărării.