Avocatul Adrian Cuculis, detalii cutremurătoare despre copilul de 4 ani mort pe masa de operație la Focşani

Reamintim că luna trecută un copil de 4 ani, din Vrancea, a murit după o intervenţie chirurgicală considerată banală de cei mai mulţi chirurgi.

Operat de hernie inghinală, copilul s-a întors la spital, o zi mai târziu, cu dureri mari.

Speriați părinții au decis să meargă cu el la Camera Primiri Urgențe din Focşani. Chirurgul a hotărât să intre imediat cu el în sala de operație.

Din păcate, copilul a intrat în stop cardio-respirator chiar pe masa de operație. Medicii nu l-au mai putut salva.

"Totul era în ordine și în parametri normali. Manevrele de resuscitare au durat 2 ore jumătate aproape 3, s-a făcut aproape tot ce trebuie ca să răspundă la manevrele de resuscitare", a declarat Daniela Ciobanu, medic anestezist.

În acest context, avocatul Adrian Cuculis, care a preluat acest caz încă de la început, a făcut o serie de dezvăluiri cutremurătoare.

"Atenție, informații care va pot afecta emoțional!

Am participat la o declarație șocantă in cazul băiatului de 4 ani mort in spitalul din Focșani, asta după ce medicii se pare că au săvârșit acte de malpraxis în cascadă.

Tatăl povestește că şi-a auzit fiul strigând de pe masa de operație în timp ce se presupune că era “sedat”.

Mai mult, după ce s-a auzit îngrozitorul strigăt, un medic a ieșit agitat din sala de operație şi a întrebat “daca i s-a făcut anestezie”?

Șocant este ca medicii chemați să verifice o operație de hernie, au despicat trupul băiatului deşi NU exista un asemenea acord dat pentru intervenția chirurgicală.

Informațiile pe care vi le dau sunt horror de-a dreptul şi fac parte din probatoriul(declarația) data de către tatăl băiatului de 4 ani şi sunt susținute şi de către raportul de necropsie.

Dacă cele declarate se vor verifica, asistam la un caz de operație pe VIU a unui copil de 4 ani.

Dosarul l-am preluat încă de la început şi am fost prezenți la toate audierile şi actele de urmărire penală şi fiecare zi trecută peste el fără ca în spital să se facă o investigație rapidă, este un pericol pentru toți cei care ar putea să fie operați în acel spital", scrie avocatul Adrian Cuculis pe pagina sa de socializare.

Medicii care l-au îngrijit pe băiat spun că toate procedurile au fost respectate iar moartea micuțului este inexplicabilă. Pe de altă parte, familia îi acuză pe aceștia de malpraxis.

”A atins un vas de sânge!”

Familia băiatului susține că vina aparține medicilor.

"Este vinovată, deoarece a greșit la operația aia, a atins un vas de sânge", susține tatăl.

”Am respectat întru totul procedurile medico-chirurgicale!”

De cealaltă parte, medicii se apără și spun că totul a fost făcut ca la carte.

"Vă asigur, și îi asigur pe toți că am respectat întru totul procedurile medico-chirurgicale. Îmi reafirm întreaga compasiune față de familie cu care empatizez cu toată fiinţa mea", afirmă Ludmila Geanina Munteanu, medic primar chirurgie pediatrică.

”Nu avem puterea să băgăm în buzunare, asta e realitatea"

Mai mult decât atât, familia băiatului susține că acesta nu a fost îngrijit așa cum trebuie și că asistentele l-ar fi ignorat total.

"Cei mai de jos, care îi văd mai de jos, se tratează cu indiferență pentru că poate nu avem puterea să băgăm în buzunare, asta e realitatea", mărturisește Florica Gheorghe, bunica micuțului.

Polițiștii au deschis un dosar penal de moarte suspectă în acest caz. Așteaptă acum raportul medico-legal. Și spitalul a început o anchetă internă.