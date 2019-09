Avocatul lui Gheorghe Dincă: „Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă timpul înapoi”

foto- captură Antena 3

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a spus că inculpatul regretă foarte mult ceea ce a făcut și și-ar dori să dea timpul înapoi pentru a face lucrurile diferit.

"Cu cât trece timpul mai mult, cu atât o să aibă mai multe remuşcări. Regretă foarte mult ceea ce a făcut. Îi pare foarte rău că nu poate să întoarcă timpul înapoi", a declarat, într-o intervenţie telefonică la România tv, Claudiu Lascoschi.

"La început a fost foarte derutat, dar acum are un regret deosebit. Conform declaraţiilor lui, aşa rezulta; a mai fost o chestiune. Am văzut că avocatul Tonel a spus că domnul Dincă s-a oprit din declaraţie. A avut o problemă, îl durea în zona inimii şi a fost necesar să se oprească audierea. Atât de mult a suferit, se pare. E ceva nou şi pentru mine; până acum nu am mai remarcat acest lucru, dar pare să fi fost sinceră această situaţie", a mai declarat avocatul lui Gheorghe Dincă.