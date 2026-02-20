Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei de răspundere penală la 12 ani: "Minorii sub 14 ani n-au suficient discernământ"

Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei de răspundere penală la 12 ani. Sursa foto: Pexels/Ekaterina Bolotsova

Avocatul Poporului respinge scăderea vârstei de răspundere penală la 12 ani şi trasmite, într-o scrisoare adresată Ministerului Justiţiei, că "minorii sub 14 ani n-au suficient discernământ pentru a înţelege pe deplin gravitatea faptelor". Precizarea instituţiei vine în contextul în care un minor de 13 ani din Timiş a fost lăsat liber după ce şi-a omorât prietenul şi l-a îngropat în curtea casei.

Avocatul Poporului arată într-o scrisoare transmisă Ministrului Justiţiei că scăderea vârstei răspunderii penale pentru minori reprezintă o măsură care ar contraveni principiilor de protecţia copilului. Instituţia subliniază că soluţiile la nivelul delicvenţei juvenile trebuie să fie centrate pe prevenţie, educaţie şi reintegrare socială.

Avocatul Poporului solicită autorităţilor să reanalizeze proiectul de lege care prevede că un copil cu vârsta între 12-14 ani ar putea fi traşi la răspundere penală pentru omor, dacă se dovedeşte că a cţionat cu discernământ.

Toate aceste dezbateri sunt generate de cazul de omor din Timiş, asta pentru că principalul suspect în uciderea lui Mario este un băiat de 13 ani. Cazul a generat o undă de şoc în întreaga societate.