Bărbatul care a găsit cadavrul fetiței lângă cimitirul din Arad vorbește: "Câinele mirosea ceva. A sărit în iarbă și a venit la mine cu o labă de picior"

Unul dintre martorii-cheie în dosar este bărbatul care a găsit cadavrul. Antena 3 a obținut un interviu în exclusivitate cu acesta.

"Ieri după-amiază am plecat cu soția cu soția, cu copilul, am plecat cu câinii la plimbare. În drum pe lângă cimitir am ținut câinele în lesă. Era ceva câine pe acolo și am zis să nu îi dau drumul că poate sare la el. După care câinele a plecat pe câmp și i-am dat drumul.

Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior.

Am crezut că e picior de porc, picior de păpușă. După care am mers acasă și am stat...că părea real. Și am zis să merg înapoi că era ceva real acolo. Și am mers înapoi și întradevăr era picior de copil, o labă de copil. După câte am văzut, puțin incendiat.

După, când a venit poliția, a găsit cadavrul. Eu nu am mai mers la cadavru.

Horror, de groază, ce să te gândești decât că e un copil mort pe undeva pe acolo? Stai cu impresia aia, ai pe conștiință, când vezi așa ceva.", a povestit bărbatul.

