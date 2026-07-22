„Bazele din România n-au fost inspectate de Rusia în 2023”. MApN anunţă că ultimele verificări ale ruşilor au fost în 2021

Avioane britanice militare la baza Borcea. Sursa foto: Oana Ţoiu / X

Ministerul Apărării Naționale a negat, miercuri, presupuse activități de verificare ale Federației Ruse pe teritoriul României în anul 2023 şi a precizat că ultima activitate de verificare sub egida VD 2011 (Documentul de la Viena-OSCE) efectuată pe teritoriul României de către Federația Rusă a avut loc în anul 2021.

MApN a precizat că arhitectura europeană de securitate a reprezentat vreme de trei decenii, de la începutul anilor 1990, principalul pol de transparență și stabilitate regională, instituită la nivelul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cele mai importante trei instrumente fiind Tratatul privind Cerul Deschis (TCD), Documentul de la Viena 2011 privind măsurile de creștere a încrederii și securității (VD 2011) și Tratatul cu privire la forțele armate convenționale în Europa (TCFE).

"În ceea ce privește TCFE precizăm faptul că tratatul a fost semnat în anul 1990 (și ratificat de Parlament prin Legea nr. 18 din 1992), România și Federația Rusă (URSS la momentul respectiv) fiind printre statele semnatare. În anul 2007, Federația Rusă s-a autosuspendat din tratat, dată de la care, aceasta nu și-a mai îndeplinit obligațiile ce îi reveneau. În plus, la data de 09.06.2023, Federația Rusă a notificat depozitarul TCFE, Regatul Țărilor de Jos, asupra deciziei sale de retragere din Tratat, care a devenit efectivă la data de 7 noiembrie 2023.

Astfel, începând cu anul 2007, Federația Rusă nu a efectuat și nu a primit inspecții sub egida TCFE. România a suspendat la rândul său implementarea TCFE în anul 2023, ca parte a unui demers coordonat la nivelul Alianței, venit pe fondul deciziei Federației Ruse de a se retrage din Tratat. Efectele juridice pentru România s-au produs începând cu data de 14.12.2023, dată la care s-au suspendat obligațiile asumate în nume național prin Tratat", notează sursa amintită.

România şi Rusia, semnatare ale Documentului de la Viena 2011

"În prezent, România și Federația Rusă sunt semnatare ale Documentului de la Viena 2011. Acesta este un document politic, fără forță juridică obligatorie, asumat în cadrul OSCE, care stabilește un set de măsuri de creștere a încrederii și securității în domeniul militar între statele participante la OSCE. Ultima activitate de verificare sub egida VD 2011 efectuată pe teritoriul României de către Federația Rusă a avut loc în anul 2021. După invadarea Ucrainei pe 24 februarie 2022, Federația Rusă nu a mai efectuat activități de verificare sub egida VD 2011 pe teritoriul României.

Precizăm faptul că documentele menționate anterior vizează, limitativ, anumite categorii de forțe, tipuri de unități militare și categorii de echipamente (de exemplu, sub incidența TCFE intrau doar cinci categorii de armament: tancuri de luptă, elicoptere de atac, vehicule blindate, piese de artilerie și avioane de luptă).

În ceea ce privește activitățile desfășurate în baza TCD, ratificat de România prin Legea 23/1994, menționăm că urmare a retragerii Federației Ruse din Tratat în anul 2021, nu au mai fost executate zboruri de observare ale acesteia deasupra teritoriului României (ultimul zbor de observare al Federației Ruse deasupra teritoriului României a avut loc în anul 2020).

Ministerul Apărării Naționale informează constant, onest și transparent opinia publică asupra misiunilor și activităților desfășurate.

Afirmația potrivit căreia, în anul 2023, reprezentanți ai Federației Ruse ar fi venit „să inspecteze unități militare românești” este falsă și prezintă într-o manieră grav distorsionată mecanismele internaționale de verificare și control al armamentelor", a mai precizat MApN.