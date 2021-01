Bebeluș de 5 luni, mort într-un incendiu la o locuinţă din Neamţ. Alţi 3 copii minori au fost evacuaţi

Incendiul s-a declanşat în interiorul uneia din camere, cu degajare mare de fum, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă.

În cameră se aflau trei copii minori care au fost scoşi afară de către mama lor care a sunat la 112. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD TIM cu sprijinul pompierilor voluntari din cadrul SVSU Icușești.

Forțele de intervenție au găsit un bebeluş de 5 luni în stop cardio-respirator, cu arsuri la nivelul membrelor inferioare. Din păcate, bebeluşul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au fost nevoiţi să declare decesul.

Pompierii nemțeni recomandă cetăţenilor să respecte următoarele măsuri de prevenire a incendiilor, pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, care pot avea urmări deosebit de grave, prin pierderea de vieți omenești și pagube materiale importante, notează stiri-neamt.ro

- Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune;

- Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei de vizitare;

- Nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

- Nu adormiţi niciodată cu focul sau cu jarul aprins în sobă;



- Nu aşezaţi materiale combustibile în apropierea sobei sau pe aceasta;

- Nu aprindeţi focul în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

- Nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;

- Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;



- Asiguraţi verificarea, repararea, izolarea termică și curăţarea periodică a sobelor și a coșurilor de fum, numai cu personal autorizat;

- Asiguraţi verificarea periodică, cu personal autorizat, a instalaţiilor electrice, instalaţiilor de alimentare cu gaze şi instalaţiilor de încălzire centrală, eliminându-se eventualele defecţiuni sau improvizaţii, dacă este cazul;

- Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi;



- Nu depozitaţi în podurile locuinţelor plante furajere, materiale inflamabile sau materiale combustibile (textile, hârtie, lemne,etc.) care s-ar putea aprinde de la coşurile pentru evacuarea fumului;

- Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;



- Nu utilizați instalaţii electrice (conductori, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranţe, prelungitoare etc.) şi consumatori electrici (de orice fel) cu defecţiuni sau improvizaţii. Utilizați numai aparatură electrică omologată;

- Nu utilizaţi instalaţii de alimentare cu gaze (conducte, robinete, arzătoare etc.) şi consumatori alimentaţi cu gaze (maşini de gătit, centrale termice, sobe etc.) cu defecţiuni sau improvizaţii. - - Utilizaţi numai consumatori omologaţi;

- Nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

- Nu suprasolicitaţi reţelele electrice prin folosirea simultană a mai multor consumatori.