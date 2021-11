Benone Sinulescu, singurul artist în onoarea căruia s-a organizat un festival cu numele său: "A fost şi va fi un motiv de mândrie pentru Buzău"

Astfel, Benone Sinulescu a devenit singurul artist român care a primit cadou un festival concurs de muzică populară.

Cutremurat de vestea morţii vechiului său prieten, edilul Buzăului a precizat că numele şi memoria lui Benone Sinulescu vor dăinui în inimile tuturor.

”Este o veste tristă pentru orice buzoian pentru că omul acesta s-a identificat aproape toată viaţa lui cu Buzăul. Are zeci de melodii în care cântă locurile natale. A fost şi va fi şi în continuare un motiv de mândrie pentru Buzău", a declarat primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cel care l-a desemnat în 2017 pe Benone Sinulescu ”Omul Anului" şi a iniţiat un festival care îi poartă numele artistului.

„Festivalul Național Concurs de Muzică Populară ”Benone Sinulescu” a sărbătorit trei ediţii, cele din 2020 şi de anul acesta fiind anulate, din cauza pandemiei.

Benone Sinulescu a participat la fiecare ediţie unde a jurizat şi a recitat alături de Ionuţ Dolănescu, Fuego, Valeria şi Traian Ilea, Elisabeta Turcu şi Steliana Sima cele mai frumoase şi cunoscute melodii din folclorul românesc, notează presa locală.

Născut la data de 24 mai 1937 într-o familie muncitoare, și-a descoperit dragostea pentru muzică încă de când era copil. Micuţului Benone îi plăcea să cânte cocoțat într-un copac, de unde credea că putea atrage atenția întregii lumi.

”Aveam un măr foarte mare în grădina bunicului meu. Mă furişam, săream garduri, mă urcam în acel pom şi cântam foarte tare, să audă toată lumea şi să zică ăsta-i băiatul lui Luca”, povestea Benone Sinulescu, cu ocazia inaugurării festivalului, în 2017, notează presa locală.

Benone Sinulescu a cântat şi în corul bisericii, la Denii și la Prohod. De altfel, avea și de unde să moștenească talentul. Tatăl său avea o voce deosebită.

După ce a terminat școala elementară în Siriu, Benone Sinulescu a devenit solistul școlii din Pleșcoi, precum și dirijorul corului. La vârsta de 12 sau 13 ani, știa deja pe de rost melodii cântate de Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu și Ion Luican.

Tot elev fiind, la Școala Medii Tehnice din Buzău, a început să cânte la stația de amplificare a orașului.

„A fost o explozie când m-am lansat, pentru că eu am venit cu un stil personal. Şi pentru că la vârsta aceea aveam vocea în schimbare, lumea se întreba dacă sunt fată sau băiat. Am înregistrat «Străina mamei străină», «La Lenuţa sub cerdac» şi «În munţii Buzăului»”, mărturisea în 2017 artistul Benone Sinulescu.

Benone Sinulescu a murit, joi, la vârsta de 84 de ani, în locuința familiei din comuna Bârzava, județul Arad, în urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sănătate.

Vestea tragică a şocat pe toată lumea, mai ales că "Nea Beni", aşa cum era numit în cercurile apropiate, devenise optimist în ultima perioadă şi spera că starea sa de sănătate se va îmbunătăți.

