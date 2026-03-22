Benzina şi motorina se scumpesc de la o zi la alta. Cât costă carburanţii duminică, 22 martie. Scenariul negru al specialiştilor

Benzina şi motorina sunt mai scumpe duminică, 22 martie, decât sâmbătă. O mare companie din România afişa, la pompă, în Bucureşti, un preţ 9,99 lei pe litru pentru motorina standard, cu 9 bani mai mult faţă de ziua precedentă. Iar litrul de benzină standard se vinde cu 9,26 lei, adică o scumpire tot cu 9 bani, comparativ cu ziua de sâmbătă.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, litrul de motorina se îndreaptă către pragul de 11 lei. Duminică dimineaţă, se vindea, în Bucureşti, cu 10,53 lei/litru, iar benzina premium a ajuns la 9,99 lei/litru.

Specialist: Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei litrul

Prețul carburanților ar putea crește semnificativ în perioada următoare, ajungând chiar la 12-13 lei pe litru, din cauza războiului din Orientul Mijlociu și al problemelor din sectorul energetic. Economistul Adrian Negrescu a explicat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, că scumpirile sunt deja vizibile și ar putea continua.

Potrivit acestuia, atâta timp cât prețul petrolului trece de 110 dolari pe baril, prețurile carburanților nu vor coborî sub 10 lei pe litru. Mai mult, dacă petrolul ajunge la 120 de dolari pe baril, prețurile ar putea urca la 12 sau chiar 13 lei, în special pentru motorină.

"Da, din păcate, spre asta ne îndreptăm (n.red spre 12 lei/L de carburant), pentru că există o lipsă cruntă de perspectivă legată de încheierea acestui conflict și mai ales a deblocării Strâmtorii Ormuz, iar ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă până la urmă primele de risc pe care petroliștii pe care firmele de asigurări le cresc de la o zi la alta, pe fondul accentuării acestui conflict", a declarat Adrian Negrescu.

Şoferii din Bihor au protestat

Şoferii din România au început să se revolte din cauza scumpirii carburanţilor. În Bihor, de exemplu, în Marghita, oamenii au alimentat cu benzină şi motorină în valoare de 2 lei, au mers în coloană pe străzi şi au claxonat minute în şir, vineri seară. Unii au fluierat şi au strigat "10 lei motorina...".

După ce s-au organizat în mediul online, şoferii bihoreni din Marghita s-au adunat în fața Primăriei și au pornit într-un marș auto prin oraș, într-o coloană formată din zeci de maşini. În cadrul protestului, conducătorii auto s-au oprit la mai multe benzinării, unde au alimentat, simbolic, de 2 lei.

Şoferii au susţinut că, prin gestul lor, au vrut să atragă atenţia autorităţilor că preţurile de la pompă au devenit greu de gestionat.