Biletele de tren nu vor putea fi cumpărate online: CFR Călători anunță că platforma se închide temporar, pentru lucrări de mentenanță

<1 minut de citit Publicat la 14:35 25 Sep 2025 Modificat la 14:35 25 Sep 2025

Platforma de cumpărare online a biletelor de tren va fi oprită temporar. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Andrei Spirache via Getty Images

CFR Călători a anunțat miercuri că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 00:00 – 05:00, platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.

În acest interval, pasagerii nu vor putea achiziționa bilete de tren prin intermediul aplicației online sau al site-ului oficial. Compania recomandă cumpărarea biletelor în avans, înainte de întreruperea programată.

Călătorii care au deja bilete achiziționate online pentru călătorii planificate în acel interval pot prezenta în tren, pentru control, biletul în format PDF, fie în variantă digitală (pe telefon sau tabletă), fie tipărit, descărcat anterior orei 00:00 din data de 26 septembrie.

Modificările sau anulările biletelor online vor putea fi realizate doar în afara intervalului de mentenanță.

Pentru întrebări sau asistență, pasagerii pot contacta echipa CFR Călători la adresa de e-mail: [email protected].

CFR Călători își cere scuze pentru eventualele inconveniențe și mulțumește publicului pentru înțelegere.