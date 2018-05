Bill Gates, fondatorul Microsoft, a declarat în față personalului companiei că președintele Americii, Donald Trump, nu știa diferența dintre HPV și HIV atunci când s-au întâlnit, potrivit unui clip exclusiv obținut de Chris Hayes pentru MSNBC.

Clipul arată cum Gates a povestit audienței că pe parcursul a două întâlniri separate cu președintele, în special la cea din martie 2017, Trump l-a întrebat despre diferența dintre cele două virusuri. „El a vrut să știe dacă există o diferență între HPV și HIV” a mărturisit Gates șocat în video."Am reușit să îi explic că aceste virusiri sunt rareori confundate unul cu celălalt" a adăugat miliardarul.

HPV, papilomavirusul uman, este o infecție care poate provocă negi și poate conduce la cancer de col uterin, în timp ce virusul imunodeficienței umane, HIV, provoacă sindromul imunodeficienței dobândite sau SIDA.

