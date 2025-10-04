Blackout în stațiuni montane, mașini blocate și turiști salvați din zăpadă de jumătate de metru. Ninsoarea face prăpăd la munte

Este blackout în mai multe stațiuni montane din cauza căderilor masive de zăpadă. Mai multe maşini au rămas blocate pe drumurile înzăpezite, deşi, în unele zone s-au împrăştiat tone de material antiderapant. Iar în Masivul Şureanu patru turişti din Polonia au fost salvați din zăpadă de jumătate de metru. Şi la această oră ninsoarea face prăpăd în zonele de munte. Staţiunile Bran, Fundata, Moieciu, Peştera sunt fără curent electric de ieri, potrivit Antena 3 CNN. Iar sâmbătă dimineaţa, la ora 10:30, în Braşove erau şase localitati afectate, 66 puncte de transformare/alimentare, o linie electrică aeriană de 110 kV şi 2785 de locuri de consum nealimentate. Echipele de intervenţie sunt în teren încă de ieri, însă, există copaci căzuţi peste firele electrice, din cauza ninsorii abundente şi alte cinci defecte complexe identificate. Primarul comunei Fundata, Marian Pântea, a declarat la Antena 3 CNN că angajaţii de la compania de electricitate se ocupă de remedierea situaţiei şi a precizat că localnicii şi proprietarii cabanelor vor avea curent în timpul zilei de sâmbătă.

"În urma căderilor abundente de zăpadă, copacii fiind nescuturaţi de frunze, s-au încărcat cu cantitate mare de zăpadă, fapt care a afectat reţelele de furnizare a energiei electrice. La momentul actual se acţionează în toată zona Branului, că nu este doar o zonă izolată, la Fundata, sunt mai multe zone afectate. Am discutat la nivelul Prefecturii cu domnul prefect, cu reprezentanţii Electrica şi în cursul zilei de astăzi se va reluat alimentarea cu energie", a declarat Marian Pântea, primarul comunei Fundata, la Antena 3 CNN. Echipele de interventie sunt in teren inca de ieri, insa, exista copaci cazuti peste firele electrice, din cauza zapezii cazute si alte 5 defecte complexe identificate. Urmeaza a se efectua manevrele de remediere, in cel mai scurt timp.

Alertă în Munţii Şureanu: 4 turişti polonezi au fost salvaţi după 5 ore. Era viscol şi zăpada avea 50 de centimetri

Patru turişti polonezi, care au rămas blocaţi cu buggy-urile în Masivul Şureanu, au fost salvaţi, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, de echipe ale salvamontiştilor şi jandarmilor montani din judeţul Hunedoara.

În zona în care se aflau turiştii zăpada măsura 50 de centimetri şi era viscol, a transmis salvamontistul Remus Popescu. La faţa locului au acţionat un echipaj din cadrul Serviciului Salvamont Judeţean Hunedoara şi două echipe de jandarmi montani.

Persoanele salvate nu au avut nevoie de îngrijiri medicale şi au fost însoţite la un loc sigur.

Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă de 30 - 50 centrimetri, la peste 1.500 de metri.

Maramureş: Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant pe DN 18; s-a format şi un strat de gheaţă

Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să împrăştie 15 tone de material antiderapant, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul naţional DN 18, în Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, unde a nins viscolit şi s-a format şi un strat de gheaţă pe carosabil., a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

"A nins viscolit în cursul nopţii trecute pe DN18, în Pasul Prislop, pe sectorul de drum de la vârful pasului montan la coborârea spre localitatea Carlibaba. Circulaţia rutieră s-a desfăşurat în condiţii de iarnă, trafic rutier cu viteza redusă, deoarece participanţii la trafic au avut pe vehicule anvelope de vară. Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au acţionat cu trei utilaje şi au împrăştiat 15 tone de material antiderapant pentru deszăpezirea drumului naţional, drum pe care se formase şi un strat de gheaţă pe lângă zăpada căzută", a precizat reprezentantul Prefecturii.

Conform sursei citate, pe munte la altitudini de peste 1.800 metri încă mai ninge.

"Plouă în judeţ, inclusiv la Borsa şi în Pasul Prislop. În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.800 de metri fulguieşte. Stratul de zăpadă măsura până la 2 centimeri la altitudini de peste 1.800 de metri", a mai menţiona Dan Bucă.

Potrivit acestuia, la staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei, sâmbătă dimineaţă a fost înregistrată o temperatură de 0 grade Celsius şi ningea fulguit.

