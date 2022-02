Bogdan Aurescu: România salută adoptarea pachetului de sancţiuni UE aplicate Rusiei

"România salută adoptarea pachetul de sancţiuni UE aplicate unor oficiali ruşi, unor membri ai Dumei de Stat şi altor entităţi, bănci şi societăţi comerciale: este primul pas de a impune costuri pentru Rusia, care a încălcat suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei.

Orice încălcare a dreptului internaţional vine cu un preţ mare.

Rămânem uniţi împotriva agresiunii", a scris şeful diplomaţiei, pe Twitter.

