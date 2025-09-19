Bombă în dosarul lui Călin Georgescu: Adevăratul motiv de la care a pornit ancheta procurorilor Parchetului General

Călin Georgescu. sursa foto: Hepta

Lovitură de proporţii pentru tabăra suveranistă în dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horaţiu Potra şi alţi foşti mercenari care au luptat în Congo pentru tentativă de subminare a ordinii constituţionale.

Imediat după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat trimiterea dosarului în instanţă, pe reţelele sociale s-a anunţat că mare parte din dosar este posibil să pice, deoarece ar fi prescrisă posibila infracţiune de favorizare a făptuitorului după întâlnirea dintre judecătoarea Adrian Stoicescu şi Călin Georgescu din 2019.

Atunci Georgescu, conform declaraţiei magistratului, i-a spus că o să fie preşedintele României şi i-a propus să fie ministru al justiţiei, dar Stoicescu a refuzat.

Surse oficiale care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, că procurorii s-au autosesizat după ce au apărut informaţii că oameni din anturajul lui Călin Georgescu au contactat-o pe Adriana Stoicescu pentru a-i ajuta să găsească pe cineva pentru a influenţa ce se se întâmplă în dosarul DIICOT.

Fostul candidat la funcţia de preşedinte a fost reclamat că, împreună cu alţii l-ar fi păcălit pe un om de afaceri din Buzău să dea 1,1 milioane de euro pentru deschiderea unei linii de credit de 6 milioane. Acesta nu a primit finanţarea, dar nici banii înapoi.

Plecând de la aceste informaţii despre sprijinul solicitat de apropiaţii lui Georgescu, procurorii au cerut mandate de supraveghere a judecătoarei, care au fost prelungite sucesiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Începerea investigaţiei legate de Adriana Stoicescu a atras competenţa procurorilor Parchetului General de a investiga şi celelalte fapte ale lui Călin Georgescu şi camarilei sale.

Când a fost audiată ca martor, Adriana Stoicescu a negat.

„Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu”, se arată în rechizitoriul PÎCCJ.

Ulterior audierii, procurorii au decis clasarea pentru Adriana Stoicescu.

În investigaţia care a vizat şi echipa de susţinere a lui Călin Georgescu, procurorii au scos la iveală un detaliu foarte important.

„La de 20 ianuarie 2025, Burcea Marin a convenit cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite în România o întrevedere cu Georgescu Călin, aceasta materializându-se pe data de 21 ianuarie 2025 la sediul acestei misiuni diplomatice, în intervalul orar 11:55 – 12:36”, se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Marin Burcea este aghiotantul de facto al lui Călin Georgescu, fostul luptător în Legiunea Străină fiind cel care a preluat toate contactele cu restul lumii ale fostului candidat după decizia Curţii Constituţionale.

Conform informaţiilor Antena 3 CNN, întrevederea a fost solicitată de diplomaţii saudiţi. Rămâne un mister dacă a fost vorba de o vizită protocolară sau pentru a se transmite vreunr mesaj mai sensibil.