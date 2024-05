Brăţara care ajută persoanele cu deficienţe de auz să simtă muzica

Persoanele cu deficiențe de auz pot simți de acum muzica cu ajutorul unei brățări.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Patru studente de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au inventat un dispozitiv care convertește muzica în vibrații. Brațara a fost prezentată în cadrul unei competiții studențești.

Marioara, Ioana, Iulia și Cătălina sunt cele patru studente care au creat brățara ce poate fi folosită la concerte, festivaluri şi alte activități culturale care implică muzica, permițând persoanelor cu deficiențe de auz să se implice în evenimente și să se bucure de ritm.

"Se simt frecvențele diferite în funcţie de cum vibrează muzica simți intensitatea şi la bass şi frecventele înalte şi cele joase", spune un tânăr care a testat brăţara.

"Noi avem o cunoștință care este surda şi îi place foarte mult să asculte muzica. Tot ce poate ea să facă este să imite dansul gesturile, emoția şi noi ne-am gândit cât de frumos ar fi pentru ea şi pentru prietenii ei să aibe parte de propria lor experienţă", spune Popa Ioana, una din cele patru studente care au creat brăţara.

"Are un microfon care captează sunetul din exterior. Apoi sunetul e trimis pentru procesare, iar semnalul e transmis unor motorașe care vibrează pe ritmul muzicii", spune Mihail Mărioara, una din cele patru studente care au creat brăţara.

Am observat când am testat cu persoanele cu deficiente de auz ca ei o simt pe o zona mult mai extinsa de ex pana la umăr sau pers care o simt chiar pana in zona gatului.

Cele 4 studente au muncit la acest proiect aproximativ 6 luni, și au încercat 3 variante până să ajungă la cea finală.

Proiectul este finalist in cadrul unui concurs care are loc la București, iar premiul cel mare este o investiție în creaţia lor.

"Ideile sunt ale studenților, noi doar am creat condiții pentru dezvoltarea acestor idei. Este cred ca a 7 sau 8 ediție a acestei competiții, studenții și-au valorificat potențialul pe care-l au, majoritatea sunt de anul 4 și în colaborare cu cadrele didactice au reușit să realizeze aceste aplicații", spune Liviu Miclea- vicepreședinte al senatului Universității Tehnice din Cluj

Investiția în realizarea dispozitivului se ridică la aproximativ 1.000 de lei pentru două brățări.