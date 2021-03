Bucureştiul nu va intra în carantină. Prefectul Capitalei dă asigurări: ”Rămânem în această situaţie”

Bucureştiul are o incidenţă de 4,6 la mia de locuitori şi 1031 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore.

”Deocamdata măsurile pe care le aplicăm în Bucureşti sunt cele pe care le ştim. Ce am facut în plus săptămâna aceasta a fost să discut cu o serie de autorităţi pentru a întări controlul cu scopul ca aceste măsuri să fie implementate mai bine”, a spus Alin Stoica la Aleph News.



Prefectul a adăugat că duminică va avea loc un comitet pentru situaţii de urgenţă pentru prelungirea măsurilor.



”Am cerut de la DSP Bucureşti propuneri. Propunerea lor este ca deocamdată să rămânem în această situaţie şi să continuăm întărirea controlului”, a adăugat Alin Stoica.

Capitala ar putea fi carantinată în weekend.

Măsurile ar putea intra în vigoare chiar de săptămâna viitoare.

Bilanț COVID-19 din 19 martie 2021. Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimul bilanţ al pandemiei de COVID-19, iar ultimele date arată că au fost înregistrate 5.593 cazuri noi, 143 decese, 1.313 de persoane internate la ATI, în România, în ultimele 24 de ore.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.593 de cazuri noi de COVID-19, iar 143 de români au murit, după ce s-au infectat cu SARS-COV-2.

Până vineri, 19 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 886.752 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

798.985 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.105 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până vineri, 19 martie 2021, 22.020 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

