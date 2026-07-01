"Bucureștiul nu mai este un oraș permeabil". Ciprian Ciucu avertizează că riscul de inundații în Capitală va crește

Ciprian Ciucu a precizat că trebuie construite bazine de retenție, care să permită evacuarea treptată a apei în Dâmbovița. Sursă colaj: Facebook/Agerpres

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Antena 3 CNN, că Bucureștiul nu mai este un oraș "permeabil", fapt care crește riscul de inundații când apar episoade de vreme extremă așa cum au fost în ultimele ore. El a precizat că o soluție este oferită de aplicarea conceptului de "oraș burete", care presupune folosirea de materiale permeabile atunci când se fac reabilitări.

De asemenea, pentru a evita inundațiile, Ciprian Ciucu a precizat că trebuie construite bazine de retenție, care să permită evacuarea treptată a apei în Dâmbovița, în locul reținerii ei în sistemul de canalizare:

"Bucureștiul, canalizarea, sistemul de preluare a apelor pluviale nu au fost făcute pentru aceste condiții extreme, condiții care vor veni și care se vor repeta, pentru că vom avea veri din ce în ce mai toride, cu astfel de episoade. Atunci, soluțiile nu sunt noi. Le-am discutat încă de când am devenit primar cu cei de la Apa Nova.

Sunt două tipuri de soluții: în primul rând, avem nevoie de bazine mari de retenție, astfel încât, în momentul în care plouă foarte mult și vin aceste viituri, ele pot fi temperate de bazine mari de retenție. Apa Nova a venit cu aceste soluții de mai mult timp. Sunt deja 10 ani de când se vorbește despre ele. Avem nevoie de un bazin mare de retenție în zona Parcului Operei și de încă un bazin mare de retenție în zona Parcului Izvor. Astfel încât aceste bazine duc apa în subteran, o țin acolo, o eliberează treptat în Dâmbovița, pentru că marea problemă, ai văzut că au refulat canale și că au fost inundate străzi, e că noi ținem apa în sistemul de canalizare. Efectiv nu face față dacă avem un episod extrem".

Ciprian Ciucu a precizat că deja au fost începute studii de fezabilitate pentru un astfel de bazin: "Noi deja am dat drumul la un studiu de fezabilitate pentru un astfel de bazin de retenție care să fie în zona Parcului Carol, care a fost sub ape în această dimineață, și un alt bazin de retenție, acolo unde se adună apele, în zona Văcărești. Aceste bazine de retenție, care înseamnă lucrări mari, nu pot apărea până anul viitor. Acum căutăm surse de finanțare, dar să dăm drumul la studii de fezabilitate, pentru că acestea pot fi făcute între timp".

Ciprian ciucu a mai precizat că trebuie pregătit Bucureștiul pentru condiții meteo extreme care vor apărea pe termen lung:

"Orașul burete este orașul permeabil. Bucureștiul nu mai este permeabil. Am vorbit cu un specialist și mi-a spus că, din ceea ce a evaluat el, 75% din oraș nu mai este permeabil. Înseamnă că se adună apa și că apar inundații. În momentul în care vii și reabilitezi o zonă, folosești mai degrabă pavaj care să fie permeabil și nu asfalt, înseamnă să plantezi copaci în alveole...".