Bugetul Bucureștiului: 28 de milioane lei pentru banca de alimente și cantina socială, 7 milioane pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Primăria Capitalei pregătește investiții de 42 de milioane de lei în asistență socială în acest an, conform proiectului de buget aflat în dezbatere publică. În paralel, municipalitatea ar putea aloca 7 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului, notează Agerpres.

Bugetul PMB pe 2026, în valoare totală de 8,4 miliarde de lei, va fi prezentat în detaliu de primarul general Ciprian Ciucu pe 30 aprilie. Din totalul sumei, aproximativ 2,7 miliarde de lei – 32% – sunt destinate investițiilor.

Direcția Generală de Asistență Socială are prevăzute credite bugetare de 42 de milioane de lei și credite de angajament de 87 de milioane de lei. Cea mai consistentă alocare – 28 de milioane de lei – vizează proiectul care reunește banca de alimente, cantina socială și centrul de asistență pentru mamă și copil. Pentru blocul de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea sunt prevăzuți în acest an 400.000 de lei, cu credite de angajament de 76 de milioane de lei.

Alte 5,1 milioane de lei sunt destinate echipamentelor – centrale termice și linii de bucătărie profesională –, iar 5 milioane de lei merg către punerea în siguranță, consolidarea și modernizarea hub-ului de servicii sociale de pe strada Șerban Vodă.

Clubul Sportiv Municipal București estimează investiții de 7,6 milioane de lei pentru aparate de terapie și refacere, echipamente sportive, precum și pentru documentația necesară construirii unei săli de sport multifuncționale pe strada Șahighian.

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” are prevăzute investiții de 4,8 milioane de lei, cu credite de angajament de 20 de milioane de lei, cea mai mare parte fiind destinată restaurării ansamblului istoric Mogoșoaia.

La Teatrul Evreiesc de Stat sunt alocați 125.000 de lei pentru lucrări de protecție pasivă la incendiu – uși antifoc, chepenguri, etanșări între etaje – necesare obținerii autorizării ISU.

Teatrul Dramaturgilor Români are în plan investiții de 390.000 de lei pentru echipamente tehnice: sistem de microfoane, cameră video, proiector, mixer digital și consolă de lumini. Aceeași sumă – 390.000 de lei – este prevăzută și la Teatrul Bulandra, pentru echipamente și plase de siguranță destinate elementelor de fațadă cu stabilitate incertă.

Teatrul Odeon dispune de credite bugetare de 341.000 de lei și credite de angajament de 18 milioane de lei, destinate în mare parte amenajării și schimbării de funcțiune a spațiilor de producție, depozitare și administrație. La Sala Dalles sunt prevăzuți 133.000 de lei pentru dotări – ecran, microfoane, videoproiector.

Veniturile Municipiului București sunt estimate la circa 8,5 miliarde de lei în 2026. Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local totalizează 1,75 miliarde de lei, iar cel al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii ajunge la 3,35 miliarde de lei. La acestea se adaugă împrumuturi interne de 287 de milioane de lei, împrumuturi externe de 805 milioane de lei și fonduri externe nerambursabile de 4,3 milioane de lei. Bugetul general consolidat al Capitalei se ridică astfel la 12,8 miliarde de lei.

Cheltuielile de personal însumate la nivelul bugetului local și al instituțiilor subordonate ajung la aproximativ 2,3 miliarde de lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 469 de milioane de lei, iar costurile cu dobânzile la 337 de milioane de lei.

De asemenea, un miliard de lei este prevăzut pentru proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile postaderare, iar pentru proiecte PNRR sunt estimați 158.511 lei.