Cabana Gențiana din Masivul Retezat a ars complet. Pompierii au mers aproape trei ore pe jos până la intervenție

Cabana Gențiana de pe Valea Pietrele din Masivul Retezat a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, anunță Inspectoratulu pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, potrivit Agerpres.

Pompierii s-au deplasat pe jos până la locul incendiului.

“Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noștri au ajuns la locul intervenției în jurul orei 2:30. Cabana, cu o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate și astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetația din jur și la pădure. În momentul producerii evenimentului, în cabană nu se aflau persoane”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Din cercetările efectuate la fața locului, cel mai probabil incendiul a izbucnit din cauza coșului de fum necurățat.