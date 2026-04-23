Călătoria cu metroul va costa 7 lei, de la 1 mai. Ministrul PSD al Transporturilor a semnat ordinul cu o zi înainte să-și dea demisia

Călătoria cu metroul se scumpește, de la 1 mai. De la 5 lei cât este în prezent, prețul va crește la 7 lei. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat ordinul cu o zi înainte să-și dea demisia, scrie HotNews.

Scumpirea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul a aprobat-o.

Noile tarife:

o călătorie va costa 7 lei – în creștere de la 5 lei

un abonament lunar va fi 140 de lei – de la 100 de lei

o cartelă valabilă 24 de ore o să coste 18 lei – de la 12 lei

Metrorex susține că scumirea este „necesară” pentru companie, deoarece cheltuielile totale au crescut de la 1,51 miliarde lei în 2023, la 1,96 miliarde lei (estimare pentru 2026), în timp ce subvenția aprobată de la stat este 761 milioane lei pentru anul în curs, în scădere față de un total de 873 milioane lei în 2025.

Metrorex a mai motivat solicitarea de majorare a călătoriei și prin creșterea prețurilor la energie, combustibil și apă.

Inițial, după ce Metrorex ceruse aceste scumpiri, ministrul Transporturilor a declarat că analizează dacă acestea „sunt sustenabile”. Cu toate acestea, el a semnat ordinul de ministru cu o zi înainte să-și dea demisia din funcție. Ciprian Șerban, la fel ca ceilalți miniștri PSD din Guvernul Bolojan, vor demisiona joi, după ce partidul a decis să-i retragă sprijinul politic lui Bolojan.

Peste 10.000 de bucureșteni au semnat o petiție, inițiată de partidul SENS, în care cer ca prețul biletului la metrou să nu fie majorat.

Corpul de control al Ministerului Transporturilor a efectuat verificări la Metrorex, iar acţiunea autorităţilor a relevat probleme mari la această instituţie. Conform raportului, în 2024, cheltuielile cu salariile au fost mult mai mari, deşi numărul anagajaţilor a scăzut considerabil faţă de 2023. De asemenea, un teren din incinta Depoului Ciurel, proprietate publică a statului, a fost folosit ilegal de sindicatul Liber Metrou prin contracte de parteneriat cu firme private, iar prejudiciul adus statului, numai în acest caz, a fost de 800.000 de lei.