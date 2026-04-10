Peste 10.000 de oameni au semnat o petiție în care cer să nu fie majorat prețul biletului la metrou

Metrorex vrea să scumpească prețul unei călătorii. Foto: Agerpres

Peste 10.000 de bucureșteni au semnat o petiție, inițiată de partidul SENS, în care cer ca prețul biletului la metrou să nu fie majorat, după ce Consiliul de Administrație al Metrorex a propus o majorare de la 5 la 7 lei pentru o călătorie, relatează Agerpres.

Partidul SENS a anunțat, de asemenea, că a transmis o scrisoare către Ministerul Transporturilor în care cere, printre altele, revocarea deciziei de majorare a tarifelor Metrorex, după ce în mai puțin de un an și jumătate, călătoria cu metroul s-a scumpit cu 130%.

SENS cere Ministerului Transporturilor cer revocarea deciziei de majorare a tarifelor Metrorex și elaborarea unei strategii de subvenționare a transportului public. Partidul solicită promovarea transportului public și alternativ ca soluție la multiplele crize cu care se confruntă societatea.

Petiția prin care este cerută oprirea scumpirii biletului de metrou este disponibilă în continuare pe platforma Declic.

„Este aberant ca, într-un moment în care statul ar trebui să vină în ajutorul cetățenilor, statul să descurajeze folosirea celei mai eficiente metode de transport. Astăzi, mai mult ca niciodată, transportul în comun reprezintă cea mai bună soluție pentru combaterea crizelor momentului.

Dacă o criză înseamnă oportunitate, atunci oportunitatea ar trebui să fie orientarea către transportul eficient și sănătos, nu rotunjirea bugetelor publice. Bucureștenii trebuie ajutați și încurajați să lase mașinile acasă, nu invers. Vom continua să punem presiune publică pe decidenți atunci când o situație dificilă riscă să ajungă una absurdă”, au transmis reprezentanții SENS.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a confirmat propunerea Consiliului de Administrație al Metrorex de scumpire a prețului biletului la metrou. „Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a spus el.

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. De atunci, prețul unei călătorii simple a urcat de la 3 lei la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei.