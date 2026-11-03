Călin Georgescu e din nou în fața instanței, în dosarul de propagandă legionară. Și Horațiu Potra vrea să scape de controlul judiciar

2 minute de citit Publicat la 09:03 03 Noi 2026 Modificat la 09:03 03 Noi 2026

Călin Georgescu şi apropiaţii săi ar fi pus la punct un plan de lovitură de stat, în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Foto: Antena 3 CNN

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra ajung în aceeaşi zi în faţa instanţei. Fostul candidat la alegerile prezidenţiale are termen la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară. Între timp, Horaţiu Potra ajunge în faţa magistraţilor Curţii Supreme. Liderul mercenarilor din Congo a cerut ridicarea controlului judiciar sub care a fost pus în această vară în dosarul tentativei de lovitură de stat.

Călin Georgescu şi Horaţiu Potra ajung în aceeaşi zi în faţa instanţei, dar în dosare diferite.

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2026 de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Acuzațiile procurorilor

Anchetatorii au scris în rechizitoriu că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri (16 iunie 2020, luna septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025), Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, au precizat procurorii.

Horațiu Potra vrea să scape de controlul judiciar

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Liderul mercenarilor a scăpat de arestul preventiv la data de 3 septembrie și acum a cerut să îi fie ridicată și măsura controlului judiciar.

Timp de 60 de zile aliatul lui Călin Georgescu a avut obligația de a nu părăsi țara, de a merge la Poliție săptămânal și nu a avut dreptul să ia legătura direct sau indirect cu părțile și martorii din dosar.

De ce este acuzat Horațiu Potra

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru:

tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale;

nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor;

nerespectarea regimului materiilor explozive;

operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

instigare publică;

El este judecat alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.