Călin Popescu-Tăriceanu, despre cazul de la Baia de Aramă: Oare ne întoarcem în timp la vremurile când și maternitățile erau supravegheate de procurori?

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a reacționat în cazul fetiței din Baia de Aramă, spunând că ceea ce s-a întâmplat acolo, dincolo de profunzimile cazului, arată că România este într-adevăr o republică a procurorilor.

”Mă număr printre românii stupefiați și emoționați de drama micuței Sorina, de acum celebrul caz de la Baia de Aramă. Ca părinte știu ce înseamnă delicatețea unui suflet de copil, iar adopțiile întotdeauna îmbracă forme dificile pentru micuții care își schimbă peste noapte personajele din preajmă, căminul unde viețuiesc, orașul etc. Nu am să mă pronunț față de profunzimile acestui caz, pentru că nu le cunosc și sunt convins că alții o vor face – trebuie să o facă! – mai bine decât mine. Plus de asta, văd tot mai mulți încercând să-și extragă capital de imagine din drama copilului.

O singură măruntă observație mi-aș permite să fac, de pe margine. Anume că și eu, și restul românilor, probabil, am asistat la un spectacol năucitor și dureros implicând prezența unui procuror și a mascaților la un caz de adopție cu ceva probleme. Cu adevărat am ajuns republica procurorilor, nimeni nu mai poate tăgădui asta, o dată ce nimic nu se mai face sub soare fără generoasa participare și contribuție a colegilor lui Lazăr, Portocală ori Kovesi.

Oare ne întoarcem în timp la vremurile când și maternitățile erau supravegheate de procurori? Oare vin vremurile când procurori delegați vor asista la cursurile școlare, în clase, pentru a se asigura că se respectă la virgulă programa școlară? A ajuns procurorul „omul providențial” care, împreună cu omniprezenții mascați, salvează patria?

Eu nu cred că acesta e viitorul României. Voi ce credeți dragi compatrioți?” scrie Călin Popescu-Tăriceanu.