Călin Popescu Tăriceanu, despre introducerea pedepsei cu moartea în România: „Am fi singura țară din Europa care am avea pedeapsa capitală. Sunt deschis la discuții”

Foto: Facebook

Călin Popescu Tăriceanu a vorbit la Antena 3 despre neregulile descoperite în modul în care s-a acționat în cazul tragediei din Caracal. Liderul Senatului a spus că ar trebui demis directorul STS și nu numai.

Întrebat de moderatorul emisiunii „Subiectiv”, Răzvan Dumitrescu, dacă crede că în România ar trebui introdusă pedeapsa cu moartea, Tăriceanu a spus că „am fi singura țară din Europa care am avea pedeapsa capitală. Știți bine că și SUA sunt o serie de state care au în legislație această pedeapsă, altele care nu o au. Cred că am face o figură aparte și nu știu dacă am fi mai europeni. Sigur că în fața unei astfel de crime, îți pui întrebarea ce e bine, să ai măsuri de sancționare puternice sau să fii european. Nu e problema de a părea european, dar societățile au evoluat și, după cum vedem, s-a renunțat la pedeapsa de capitală. Există pedeapsa privativă de libertate pe viață. Nu e același lucru, evident, dar cred că aceste lucruri ar putea fi discutate. Sunt deschis la orice discuție, dacă asta ar putea să frâneze sau să ducă la dispariția unor astfel de crime. În SUA, unde există pedeapsă capitală, această măsură nu a eliminat crimele, violurile și așa mai departe”.

Citiți și Călin Popescu Tăriceanu, despre modul în care s-a acționat în cazul tragediei din Caracal: „Anumite instituții nu-și fac treaba. Directorul STS ar trebui demis”