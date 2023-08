Camionul unui român a fost furat, cu tot cu marfă, de un bărbat înarmat cu o sabie, lângă Madrid, în Spania

Camionul unui român a fost furat, cu tot cu marfă, de un bărbat înarmat cu o sabie, în zona localităţii Torija, la nord de Madrid, în Spania.

Sursa foto: Facebook | Ilie Matei- "Omul soselelor"

Camionul românului a fost furat, ieri, 1 august 2023, în jurul orei 05.30, după ce un bărbat înarmat cu o sabie a intrat peste şofer în cabină, l-a dat jos şi apoi a plecat cu TIR-ul.

Ilie Matei, un şofer român de TIR care administrează o comunitate de şoferi români pe Facebook, a făcut publică întâmplarea şi a lansat un apel către toţi cei care ar putea oferi informaţii.

"Știti că nu vă cer ajutorul decat atunci cand e vreo chestiune gravă. Și acum este una dintre acele situatii in care trebuie să ne mobilizam, s-a intamplat ca si in alte situatii sa fim mai atenti si vigilenti decat politia.

O sa va rog măcar un share si daca apar informatii, sa le impartasiti cu noi sau cu organele de investigatie. Camionul din imagine apartine prietenului meu din Spania, Mihai Raiu.

Soferul care lucra pe el la ora 5.30 in această dimineată a fost tălhărit cu o sabie, s-a intrat peste el in cabină si sub amenintarea armei camionul a fost furat.Incărcătura era electrocasnice. Totul s-a intamplat la intrare in Madrid, mai exact in Torija.

Soferul este in siguranta in acest moment, dar camionul si remorca sunt dispărute.Colegul nostru Mihai este un baiat cu o firmă mică, ca si a mea si disparitia acestui ansamblu poate sa ii afecteze rau munca de ani. Asa că rugămintea este, daca vedeti camionul din imagine sau aveti orice informatie sa ne comunicati ori noua ori politiei.

Numarul de inmatriculare al capului tractor este: 0508KST. Remorca - R8680BCP. Gps ul camionului a fost gasit aruncat la cateva sute de metri de unde s-a intamplat talharia.

Multumesc anticipat! Pe sosele ne avem doar unii pe ceilalți!", a scris Ilie Matei în postarea de pe Facebook.