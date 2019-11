Care este cel mai bun restaurant in Militari? (P)

Pentru a putea câștiga aprecierea cât mai multor clienți, un restautant are nevoie de trei elemente esențiale, respectiv de o ambianță deosebită, un meniu diversificat, cu produse deosebite și de servire impecabilă. Aceste aspecte contribuie decisiv la reputația lui și la clasarea lui printre cele mai bune.



Dacă luam în calcul aceste caracteristici, cu siguranță la Aqua Garden Militari Residence veți găsi cel mai bun restaurant in Militari. Localul își bucură oaspeții cu un meniu rafinat şi variat, într-o ambianță specială, oferită de o Grădina Japoneză, care vine să întregească și să completeze atmosfera rafinată și primitoare.



Locația reprezintă locul perfect pentru a petrece o seară plăcută, după o zi agitată de muncă, de a te distra alături de prieteni și de cei dragi în weekend, de a te bucura de o zi de naștere sau o onomastică deosebită sau de a gusta o mâncare savuroasă, ori de câte ori ai ocazia. Restaurantul poate fi cu succes gazda unor întâlniri de afaceri sau organizării unor mese festive, petreceri sau evenimente de familie.



Pe timpul verii la dispoziţia clienţilor se află două piscine moderne, cu arhitectură specială și amenajări de cea mai bună calitate. Astfel toți cei care caută o modalitate plăcută și relaxantă de a petrece cât mai plăcut timpul, găsesc suficiente motive să revină cu drag, oricare ar fi anotimpul sau oricum ar fi vremea de afară.



Unul dintre avantajele cel mai des căutate de către clienți este reprezentat de calitatea excepțională a preparatelor culinare ce pot fi consumante direct în restaurant sau pot fi comandate pentru acasă. Mâncarea este mereu savurosă și într-o formă de prezentare apetisantă și atrăgătoare. Aceste caracteristici se datorează și faptului că meniul de aici este realizat de doi bucătari de top, respectiv Bogdan Piele și Constantin Ghimpu, cei care se ocupă și de selecţia preparatelor gastronomice. Acestea sunt cât se poate de variate și de speciale. Calitatea ingredientelor folosite, modalitatea de pregătire și manierea de prezentare sunt aspecte considerate la fel de importante pentru a asigura succesul oricărei farfurii aflate în meniu.



Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor tututor clienților se găsesc preparate pentru toate gusturile, atât din cele tradiționale, cât și cele mai sofisticate și mai rafinate farfurii din bucătăria franceză sau mediteraneană. Meniul este diversificat și mereu adaptat în funcție de sezon și de ingredientele disponibile la producătorii locali.



Nicio masă nu este completă fără degustarea și asortarea mâncărurilor cu un aperitiv sau o băutură rafinată, de cea mai bună calitate. Astfel, de la barul restaurantului pot fi degustate şi consumate sortimente de vinuri speciale, liqueur, whiskey, coniac, gin, votka și tot felul de băuturi fine sau de colecție. Există sortimente de băuturi pentru orice preferinţe, chiar și pentru cele mai rafinate pretenții.



Atunci când vremea este frumoasă, clienții restaurantul se pot delecta în aer liber și răcoare, la terasă. Tot aici oaspeții se pot bucura de ambianța specială a unei grădini cu arhitectură japoneză, cu amenajări suspendate și cu mobilier confortabil de rattan. Fiecare dintre spațiile disponibile asigură intimidate, dar și o viziune de ansamblu asupra întregului complex.



Ce preparate poți consuma sau comanda pentru acasă de la restaurantul Aqua Garden Militari Residence?



Pentru a răspunde oricărui gen de preferințe gastronomice și pretențiilor clienților mai exigenți, restaurantul pune la dispoziție 3 meniuri, cu preparate savuroase și speciale. Acestea au fost concepute după o serie de rețete clasice, interpretate în manieră proprie, de către cei doi bucătari menționați anterior, respectiv chef Bogdan Piele, şi chef Constantin Ghimpu. Toate preparatele sunt realizate din ingrediente proaspete și originale, provenite de la producători localui certificați sau de la distribuitori cu o reputație impecabilă.



Clienții se pot bucura de produsele aflate în meniu atât în ambianța specială oferită de restaurant, cât și în confortul propriei case sau la birou. În ofertă sunt incluse produse dintre cele mai variate, atât din cele care aparțin bucătăriei tradiționale românești, cât și cele aparținând bucătăriei internaționale mediteraneene, grecești, italiene sau franțuzești.



Există un meniu a la carte, un meniu special și unul delivery. Fiecare dintre acestea include preparate savuroase și pline de gust. Dacă vreți să vă convingeți de calitatea produselor merită să încercați mâncăruri din toate cele trei meniuri. Cei care nu au avut încă posibilitatea să guste, pot încerca: salată fructe de mare cu dressing de mango, salată cu somon, brânză gorgonzola şi nuci, salata cu brânză de capră, sfeclă coaptă şi năut, platou pescăresc, taglliatele cu creveţi alla pescatore, fiocchi cu pere, nucă şi gorgonzola, saganki cu creveţi, creveti al' Ajilo, biban de mare în stil portughez, icre de ştiucă cu ouă de prepeliţă, tartar de ton roşu şi guacamole etc.. Datorită varietății, se poate să vă fie greu să decideți. Însă garantăm că fiecare client poate găsi ceva pe gustul său și va fi foarte mulțumit orice alegere ar face.



Serviciile ireproșabile și ospitalitatea specifice vă vor face să vă doriți să reveniți la acest restaurant cât de des posibil. Mancărurile, ambianța și servirea vor fi mereu ireproșabile.



