Carmen Dan și-a dat demisia din funcția de ministru de Interne. Decizia de a-și da demisia din fruntea Ministerului de Interne a venit după ce, pe surse, s-a anunțat remanierea sa în urma ședinței de luni.

„Plec cu fruntea sus din MAI. În ceea ce privește organizarea care a intrat în competența MAI, totul a decurs în regulă”, a declarat Carmen Dan.

„Mi-am depus mandatul, nu va fi nevoie să fie un vot”, a mai spus ministrul de Interne.

Carmen Dan a spus că nu știe dacă s-a decis concret cine îi va lua locul, dar că îi urează succes. Pe surse, Nicolae Moga, senator de Constanța și vicepreședinte al Senatului României, va fi noul ministru de Interne.

Carmen Dan a mai spus că nu are ce să-și reproșeze. „Conducerea partidului este cea care analizează. Pe mine m-a interesat doar să știu dacă această schimbare are la bază analizarea unor criterii de performanță. Am fost asigurată că nu”.

Întrebată dacă Viorica Dăncilă a cedat presiunilor lui Klaus Iohannis, Carmen Dan a afirmat că „se pare că da”.