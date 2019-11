Cât costă să învingi cancerul. Mircea Sandu face dezvăluiri despre cum a scăpat de cancer

Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, a vorbit într-un interviu acordat gsp.ro despre cum a reușit să învingă cancerul și ce a însemnat această luptă pentru el și familia sa.

„Am zece ani de-atunci. Am avut cancer de rect. Cu metastaze pe lobul mic al ficatului. Două metastaze. Am fost operat și mi-a fost tăiat jumătate. Partea bolnavă. Operația a durat șapte ore, șapte ore jumăate. Am făcut operația în Franța, la Nisa. Am făcut chimioterapie trei luni, radioterapie, operația și alte șase luni chimioterapie. După care îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt bine. Sunt zece ani de-atunci. N-am mai avut nicio problemă. Merg în fiecare an la control. În primii ani mergeam la trei, șase luni. Acum merg de maximum două ori. Sunt pe picioare! Tratamentul a costat mult. În jur de 100 și ceva de mii de euro. Tratament, operație, spitalizare. Erau două zile de tratament de chimioterapie care costau în jur de două, trei mii de euro. Acolo a fost punct ochit, punct lovit. Dumnezeu m-a dirijat și m-a condus să merg acolo și să fiu bine", a spus Mircea Sandu.