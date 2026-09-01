Cătălin Predoiu cere adaptarea legislației la noile amenințări prezentate de drone. „Cu consultarea inclusiv a CSAT, bineînțeles”

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marți că este necesară „adaptarea legislației” la noile amenințări militare reprezentate de dronele eșuate pe mare sau care ajung pe teritoriul național.

„O legislație adaptată acestor pericole trebuie să plece de la câteva premise, cum ar fi natura militară acestor amenințări, studiul cazurilor de drone care au accesat marea teritorială, zona economică exclusivă sau teritoriul național, capacitățile de detecție aflate în operarea tuturor instituțiilor, logistica, tehnica și bugetele aflate la dispoziția fiecărei instituții, precum și obligațiile legale prezente în legislația în vigoare”, a spus Cătălin Predoiu.

Predoiu a adăugat că reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor participa la orice fel de dezbateri din Parlament pe această temă, dacă vor fi invitați și vor pune la dispoziție toate informațiile posibileîn funcție de „capacități și tehnica aflate la dispoziția sa sau a altor instituții”.

„Înainte de elaborarea legislației este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a CSAT, bineînțeles”, a spus Predoiu.

Cătălin Predoiu a precizat că MAI va contribui la aceste dezbateri „cu propria sa viziune și concepție despre viitoarea arhitectură de răspuns în fața acestor noi amenințări și va coopera loial cu toate instituțiile implicate, plecând de la propriile competențe legale și capacități tehnice aflate în operare”.

O dronă căzută în extravilanul comunei Viişoara, din județul Vaslui, a fost găsită marţi dimineaţa. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că are încărcătură explozibilă.

Ulterior, drona, presupus a fi rusească, a fost detonată de autorități. Operațiunea a avut loc după ce echipele specializate au intervenit la fața locului, unde aparatul fusese găsit pe câmp, în extravilanul comunei Viișoara.

Rușii au atact noaptea trecută cu drone la Vâlcove, lângră granița României cu Ucraina. Armata a ridicat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT pentru monitorizarea situației. Dronele nu au intrat în spațiul aerian național, dar piloții au văzut explozii pe teritoriul ucrainean.