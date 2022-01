Câte ore de lumină au zilele în ianuarie. Cu cât va fi mai lungă ziua în perioada următoare și la ce oră apune soarele

În luna ianuarie ziua are aproximativ 10 ore, în timp ce noaptea are 14 ore. Pe 26 Ianuarie 2022, am avut parte de 12:22 ore lumina, iar Soarele a apus la ora 17:03.

Câte ore de lumină au zilele în fiecare lună în parte

În Ianuarie, ziua: 10 ore, noaptea: 14 ore

În Februarie ziua: 11 ore, noaptea: 13 ore

În Martie ziua: 12 ore, noaptea: 12 ore

În Aprilie ziua: 13 ore, noaptea: 11 ore

În Mai ziua : 14 ore, noaptea: 10 ore

În Iunie ziua: 15 ore, noaptea: 9 ore

În Iulie ziua: 14 ore, noaptea: 10 ore

În August ziua: 13 ore, noaptea: 11 ore

În Septembrie ziua:12 ore, noaptea: 12 ore

În Octombrie ziua: 11 ore, noaptea: 13 ore

În Noiembrie ziua : 10 ore, noaptea : 14 ore

În Decembrie ziua : 9 ore, noaptea : 15 ore

Solstițiul de iarnă sau solstițiul hibernal, cunoscut și sub denumirea de mijlocul iernii, corespunde momentului în care poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc. Acest fenomen astronomic are loc de două ori pe an, câte odată în fiecare emisferă (nordică și sudică). Pentru emisfera respectivă, solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină și cea mai lungă noapte a anului, când Soarele se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer. Opusul solstițiului de iarnă este reprezentat de solstițiul de vară, potrivit Wikipedia.

În funcție de corespondența cu calendarul, solstițiul de iarnă are loc în fiecare an între 20 și 23 decembrie, în cazul emisferei nordice și între 20 și 23 iunie, în cazul emisferei sudice.

În mod tradițional, în multe regiuni temperate, solstițiul de iarnă este văzut ca mijlocul iernii, dar astăzi, în unele țări și calendare, este văzut ca începutul iernii. În meteorologie, iarna este socotită ca fiind deja începută cu aproximativ trei săptămâni înainte de venirea solstițiului de iarnă.