Câți bani câștigă un anestezist. Există un deficit de astfel de specialiști în spitale

Câștigul mediu în sistemul medical este de 3.500 de lei net pe lună, însă lefurile pot ajunge la 7.000 de lei pentru un anestezist, arată datele Salario, potrivit Libertatea.

„Lipsa de candidați din acest sector se resimte în special în mediul privat. Majorarea salariilor medicilor de la stat i-a convins pe mulți dintre cei care lucrau în clinicile private să migreze către pozițiile din sistemul public”, explică Roxana Drăghici, directorul de vânzări al platformei de recrutare.

În acest moment, pe respectiva platformă sunt disponibile peste 1.000 de locuri de muncă în domeniul medical.

Salariile din construcții ar putea scădea cu 24%. Peste 100.000 de angajați vor să demisioneze

Peste 100.000 de angajați din domeniul construcțiilor vor să își dea demisia și să plece în străinătate, după anunțul făcut de ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, la Antena 3, potrivit căruia salariile ar urma să scadă cu 24%.

Ministrul de Finanţe, Dan Vîlceanu, anunța, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3, că sunt discuţii privind eliminarea scutirii de la plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor din anumite domenii precum IT, construcţii şi cercetare.

El susţine că această măsură este o chestiune de echitate, corectitudine faţă de restul categoriilor care fac aceste plăţi.

Măsura a stârnit adevărate nemulțumiri în aceste sectoare, mai ales, în construcții, unde în jur de 100.000 de angajați amenință acum cu demisiile.

Speriați că vor fi impozitați la fel ca restul sectoarelor economice, acești lucrători își caută acum locuri de muncă în străinătate.

Situația angajaților din construcții

În construcții, sunt acum în jur de 416.000 de salariați, cu 100.000 mai mulți față de 2016, când s-a introdus scutirea de impozit pe venit pentru această categorie de muncitori.

Productivitatea unui angajat din acest sector: 60-80 mii euro/ om/ an. Dacă pleacă 10.000 de angați, atunci pierdem 800 milioane de euro/ an. La 100 de mii plecați, pierdem 8 mld euro/ an, adică, jumătate din suma alocată construcțiilor prin PNRR.

”Noi nu o să avem cu cine să facem PNRR-ul”, spun cei din acest sector.

Angajații din construcţii nu plătesc:

impozitul pe venit

contribuția de sănătate

contribuția la pilonul 2 de pensie

