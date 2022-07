Cazierul judiciar va putea fi obținut fără un drum la Poliție. Ministrul Digitalizării anunță care vor fi primii beneficiari ai serviciului online

"O evidenţă a serviciilor publice pe care le avem. Cel mai căutat este cazierul judiciar. Ni se cere de foarte multe ori. Undeva la 4 milioane de caziere judiciare sunt eliberate în fiecare an în România", a precizat Sebastian Burduja, la Antena 3.

"Ştiţi procedura: trebuie să mergi în persoană, la o secţie de poliţie. Acolo un funcţionar introduce în sistem CNP-ul şi eliberează documentul. Am putea să facem asta de acasă.

Am discutat cu Ministerul Justiţiei. Am gândit un program pe etape. Mai întâi pentru persoanele care folosesc ghişeul.ro, să putem avea o funcţionalitate să ne scoatem cazierul judiciar din ghiseul.ro.

De când? Nu ne putem asuma finalul acestui an, dar în maximum un an vom fi acolo! Şi într-un an şi jumătate cel mult vom avea identitate digitală pentru toţi românii", a dezvăluit acesta.

