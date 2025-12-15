Cazul fetiței moarte la stomatolog: Medicii nu ar fi știut că lucrează într-un spațiu fără autorizație. Pe cine aruncă vina clinica

Clinica dentară nu era autorizată pentru anestezie generală. FOTO: Hepta

Reprezentanții clinicii dentare din București la care o fetiță de doi ani a murit în luna noiembrie, în timpul unei anestezii generale, au transmis luni că de vină pentru lipsa autorizației sanitare sunt doi colegi, care nu au anunțat că aceasta nu a fost emisă.

"Analiza internă a confirmat că responsabilitatea finalizării autorizaţiei sanitare revenea în sarcina a doi colegi cu atribuţii administrative directe: unul dintre ei este membru al departamentului administrativ, iar celălalt era managerul de clinică. Aceştia nu au informat administratoarea societăţii că autorizaţia finală nu fusese încă emisă, iar activitatea a fost pornită în baza unei comunicări interne incomplete", afirmă reprezentaţii clinicii într-un comunicat remis presei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, personalul medical "nu avea atribuţii administrative, nu a fost informat despre lipsa autorizaţiei şi nu poartă nicio responsabilitate" în această situaţie.

Conform sursei citate, ca urmare a concluziilor anchetei interne, au fost iniţiate proceduri de evaluare completă a responsabililor administrativi şi a modului de coordonare managerială, iar în baza evaluării, compania a decis încetarea contractului de colaborare cu managerul responsabil de coordonarea administrativă a sediului.

"Activitatea în sediul respectiv rămâne suspendată. Toate tratamentele au fost relocate în celelalte clinici Crystal Dental Clinic, complet autorizate şi pe deplin funcţionale", arată sursa citată.

Totodată, reprezentanţii clinicii cooperează cu instituţiile implicate în ancheta medico-legală şi cea penală, punând la dispoziţie toate documentele solicitate.

Clinica dentară din București în care o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei anestezii generale avea autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Potrivit DSP, reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet niciodată.