Procurorii au cerut analize toxicologice în urma morții fetiței de doi ani la clinica de stomatologie. Ce spune Colegiul Medicilor

2 minute de citit Publicat la 12:45 19 Noi 2025 Modificat la 12:45 19 Noi 2025

Procurorii vor să afle concentrația de anestezie primită de fetița de doi ani. FOTO: Hepta

Reprezentanții Colegiului Medicilor din România (CMR) au declarat miercuri despre cazul fetiţei care a murit la o clinică stomatologică din Bucureşti, că va fi luată în discuţie, în cadrul anchetei disciplinare felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei. De asemenea, va fi analizată decizia de a se folosi această procedură, potrivit Agerpres.

Precizările vin în contextul în care procurorii au cerut analize toxicologice care să arate ce concentrație de anestezie a primit fetița de doar doi ani, potrivit surselor citate de Antena 3 CNN.

"Nu ne putem antepronunţa. Ceea ce pot să vă spun este că o anchetă disciplinară, care este condusă de Colegiul Medicilor, va lua în discuţie felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie.

Vor fi informaţii legate de felul în care s-a efectuat actul medical. Totodată, însă, în momentul în care într-o asemenea situaţie există şi o anchetă penală, întotdeauna aceasta primează în ceea ce priveşte accesul la documente, la informaţii şi la toate înscrisurile care s-ar putea solicita şi care sunt solicitate, bineînţeles, în cadrul anchetei disciplinare", a declarat, miercuri, preşedintele CMR, Cătălina Poiană, într-o conferinţă de presă.

Fetiţa de doi ani a murit joia trecută, în urma unui stop cardio-respirator, după ce fusese sedată profund pentru o intervenţie stomatologică la o clinică de profil din Sectorul 3 al Capitalei.

Părinții spun că, deși au fost precauți și au cerut verificări suplimentare ale analizelor, clinica a insistat ca fetița să fie sedată. După doar 20 de minute de la anestezie, fetița a intrat în stop cardio-respirator.

„Ne-au anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva”, a declarat tatăl, vizibil afectat.

Anchetă penală în cazul morții fetiței de doi ani la o clinică stomatologică

În acest moment este și o anchetă penală în acest caz pentru ucidere din culpă, însă se fac cercetări doar in rem, ceea ce înseamnă că se cercetează fapte, nu și persoane. Procurorii au făcut percheziții informatice, pentru a accesa imaginile care au surprins procedura medicală în cadrul clinicii de stomatologie sau pentru a analiza dacă intervenția privind acordarea primului ajutor a fost una corectă.

Pe de altă parte se așteaptă și raportul medicilor legiști. A venit un raport preliminar care spunea că fetița de doi ani suferea de mai multe probleme cronice care i-ar fi interzis să fie supusă unei anestezii generală.

În urma concluziilor acestui raport este posibil ca procurorii să dispună audieri suplimentare.

Clinica dentară din București în care o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei anestezii generale are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Potrivit unui comunicat emis sâmbătă de DSP, reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet nici până în prezent.

DSP a transmis că SC Crystal Dental Clinic SRL are autorizație sanitară de funcționare pentru punctul de lucru din Str. Olteni din București, dar nu și pentru cel din Str. Cluceru Udricani, acolo unde copila de doi a decedat.

Clinica dentară din București în care a murit o fetiță de doar doi ani, „va fi închisă cu siguranță”, a afirmat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-un interviu. Potrivit acestuia, unitatea medicală avea probleme cu autorizațiile.

„Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Nu e raportul final, dar din ce știu de la echipa mea, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat Rogobete.