CCR a respins modificările Legii minelor și Legii cimitirelor. Judecătorii spun că s-a încălcat principiului bicameralismului

Curtea Constituțională a României (CCR) a stabilit, miercuri, că actul normativ de completare a Legii minelor și a Legii privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare este neconstituțional, deoarece a fost adoptat cu încălcarea principiului bicameralismului, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CCR, judecătorii constituționali, cu unanimitate de voturi, au admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și au constatat că Legea pentru completarea Legii minelor 85/2003, precum și pentru completarea art.14 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, în ansamblul său, este neconstituțională.



Curtea a observat că scopul inițiatorilor legii a fost introducerea posibilității ca statul sau unitățile administrativ-teritoriale să concesioneze prin atribuire directă către persoane fizice locurile de înhumare sau de păstrare a urnelor de cenușă din cimitirele sau din zonele special amenajate ale crematoriilor aflate în proprietatea sau administrarea lor.



„În Camera decizională au fost dezbătute și votate noi reguli privind una dintre modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, și anume concesionarea prin atribuire directă, care - potrivit Codului administrativ - reprezintă excepția de la regula concesionării prin licitație publică. Așadar, în Camera decizională a fost modificat regimul juridic al exercitării dreptului de proprietate publică asupra terenurilor pe care se desfășoară activități miniere sau a terenurilor situate în proximitatea exploatărilor miniere, fără ca aceste modificări să fi fost avute în vedere la dezbaterea din prima Cameră sesizată”, explică instanța constituțională.



Cu privire la critica de neconstituționalitate extrinsecă referitoare la încălcarea dispozițiilor art.61 alin.(2) și art.75 din Constituție privind principiul bicameralismului, Curtea a constatat că „deosebirile majore de conținut normativ dintre cele două forme ale legii dezbătute și votate în cele două Camere ale Parlamentului, precum și configurația semnificativ diferită a acestor forme, conduc la încălcarea principiului bicameralismului. Astfel, ca urmare a intervenției Camerei Deputaților asupra formei pe care Senatul a dezbătut-o, au fost introduse reglementări esențiale, care reașează viziunea legislativă asupra regulilor aplicabile concesionării”.



„Având în vedere acestea și ținând cont de jurisprudența Curții Constituționale în materia principiului bicameralismului, Legea pentru completarea Legii minelor 85/2003, precum și pentru completarea art.14 din Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare contravine dispozițiilor art.61 alin.(2) și ale art.75 din Constituție”, arată CCR.