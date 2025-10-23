Ce a fost mai întâi, țeava sau strada? Cum răspunde Robert Negoiță la această dilemă

Primarul Rober Negoiță. Sursă foto: Hepta

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat, într-o investigație Recorder, că a dispus construirea ilegală a 11 drumuri peste magistrale de gaz. Întrebat despre acest lucru, într-o intervenție telefonică la emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN, Negoiță a spus că "nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava lor e sub strada noastră".

,,Eu cred că Transgaz, care încasează miliarde pe transportul de gaz, ar trebui să își pună țevile în siguranță", a declarat acesta în cadrul emisiunii.

Primarul a subliniat că străzile în cauză "sunt acolo dintotdeauna" și că au fost modernizate în ultimii 5-6 ani, fără ca cineva să laude aceste eforturi. El a adăugat că "pe sub toate străzile din București trec țevi de gaz", sugerând o problemă sistemică.

În încheiere, Robert Negoiță a lansat un apel către autorități: "Dacă într-adevăr e o problemă acolo, să vină Distrigazul."

Declarațiile sale vin în contextul unei dezbateri aprinse despre responsabilitatea pentru siguranța infrastructurii de gaz și a cetățenilor, după explozia blocului din cartierul Rahova.











