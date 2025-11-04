Ce amendă riști dacă jignești un angajat al statului. Proiectul care sancționează „lipsa de respect” este susținut de Guvern

Guvernul susține un proiect de lege care prevede sancționarea comportamentelor agresive, jignitoare sau provocatoare la adresa polițiștilor, profesorilor, jandarmilor și altor funcționari publici. Potrivit propunerii legislative, amenzile pot ajunge până la 20.000 de lei.

Inițiativa legislativă aparține unui grup de parlamentari ai UDMR și ai minorităților naționale, cu scopul declarat este de a întări respectul în relația dintre cetățeni și instituțiile publice, prin modificarea Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru comportament „lipsit de respect”

Conform proiectului, la articolul 2 din Legea nr. 61/1991 se introduce un nou punct, 13’, care prevede: „Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituţii publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică.”

Pentru această faptă, articolul 3 litera g) din lege este modificat astfel încât să prevadă o amendă între 5.000 și 20.000 de lei.

De asemenea, articolul 5 este completat pentru a include această contravenție printre cele sancționate suplimentar dacă sunt repetate în termen de 24 de ore de la constatarea primei fapte.

Proiectul poate fi citit aici

Reguli mai stricte pentru accesul la informații publice

Proiectul aduce și modificări la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Astfel, se introduc două noi alineate la articolul 8, care stabilesc următoarele: „Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.”

Totodată, în cazul nerespectării acestor prevederi: „Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă prevederile (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice.”

Proiectul a fost depus la Senat și urmează să fie dezbătut în comisiile de specialitate, înainte de a fi votat în plen. În cazul adoptării, noile prevederi ar permite sancționarea oricărui comportament agresiv sau jignitor față de funcționarii publici, profesorii, polițiștii și alți reprezentanți ai autorităților, inclusiv atunci când cetățenii interacționează cu instituțiile pentru a obține informații sau servicii.

Guvernul susține inițiativa

Executivul și-a exprimat sprijinul pentru proiect, pe motiv că acesta ar contribui la protejarea personalului din sectorul public împotriva agresiunilor verbale sau fizice și ar promova un climat de respect în instituțiile statului.

Punctul de vedere transmis de Guvern poate fi citit aici

”Referitor la pct. 131 al art.2 din inițiativa legislativă, apreciem că sintagma „comportament lipsit de respect” din conținutul textului nu îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate ale normei atât pentru destinatarii acesteia, cât și pentru agenții constatatori.

De asemenea, în ceea ce privește „indicațiile personalului din instituțiile publice” din cuprinsul aceluiași text, considerăm că se impune individualizarea, pe de o parte, a „indicațiilor” pe care cetățenii trebuie să le respecte sau domeniul la care se raportează aceste indicații, iar, pe de altă parte, personalul care poate să furnizeze aceste indicații.

Totodată, apreciem că, prin raportare la actuala reglementare a Legii nr. 61/1991, în care sancțiunea pentru fapta prevăzută la pct.2 13) este amenda cuprinsă între 500 lei și 1.500 lei, cuantumul amenzii propuse pentru încălcarea pct. 131) din inițiativa legislativă, respectiv de la 5.000 lei la 20.000 lei, este de natură a crea o disproporție considerabilă între sancțiuni stabilite pentru fapte cu un pericol social relativ asemănător. Cu această ocazie, atragem și atenția asupra faptului că în Expunerea de motive cuantumul amenzii preconizat este prevăzut între „6.000 lei și 10.000 lei”, astfel că este necesar să se clarifice intenția de reglementare În ceea ce privește art. I pct. 3 din inițiativa legislativă, constatăm că nu este indicată modalitatea de sancționare a contravenției prevăzute de pct.131), în cazul săvârșirii acesteia în mod repetat într-un interval de 24 ore, conform art. 5 din Legea nr. 61/1991.

Cu privire la art. II din inițiativa legislativă, apreciem că demersul este oportun, întrucât instituie un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul stabilit sau manifestă un comportament care poate afecta buna desfășurare a activității personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Totodată, introducerea expresă a posibilității de evacuare a persoanelor aflate în astfel de situații contribuie la menținerea unui climat de ordine și securitate în incinta instituțiilor publice, consolidând atât eficiența activității administrative, cât și protecția personalului.

Cu toate acestea, opinăm că alin. (31), propus a fi introdus la art. 8 din Legea nr. 544/2001, nu îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate ale nomei, prin raportare la sintagma „comportament care să nu afecteze activitatea personalului”, din cuprinsul acestuia. Referitor la sintagma „informații publice”, pentru un plus de rigoare de exprimare, propunem înlocuirea acesteia cu sintagma „informații de interes public”, pentru a nu se confunda cu alte informații publicate de autorități ori instituții publice ori cu informațiile publicate din oficiu potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001. De asemenea, tot pentru un plus rigoare în exprimare, propunem înlocuirea expresiei „să înfățișeze un comportament” cu expresia „să adopte/manifeste/prezinte un comportament”.

În ceea ce privește individualizarea „organelor de poliție”, în cuprinsul alin. (32), propus a completa art. 8 din Legea nr. 544/2001, în categoria celor care vor proceda la evacuarea persoanei care nu respectă prevederile alin. (31), propunem înlocuirea acestei sintagme cu sintagma „organele de ordine publică”, care oferă un spectru mai larg personalului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. În acest sens, supunem atenției faptul că art. 61 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, individualizează „organele de ordine publică și siguranță națională” între cele obligate să întocmească proceseverbale pentru situațiile în care constată infracțiuni în timpul exercitării atribuțiilor prevăzute de lege, iar art. 266 alin. (l) din Legea nr. 135/2010 prevede că „mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliției judiciare și organele de ordine publică”.

Criticile APADOR-CH

Potrivit Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, modificările aduse legii sunt vagi ceea ce ar duce la interpretări abuzive ale legii.

„Dacă un cetățean nu va folosi, verbal sau în scris, un ton umil, timid, supus, pe deplin respectuos, fără urmă de indignare, de nemulțumire, de supărare ori nervozitate (cine ar avea motive să fie nervos, zilele astea, nu-i așa?) atitudinea sa «neconformă» va putea fi calificată tot ca «manifestare a unui comportament lipsit de respect, provocator, intimidant sau recalcitrant» și sancționat cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei”.

În plus, APADOR-CH atrage atenția asupra faptului că proiectul de lege prevede că agentul care va constata această contravenție face parte tot dintr-o instituție publică: „Constatarea contravenției o va face după ce va interpreta, după bunul plac, textul legal, text după cum se vede foarte vag și care, din acest motiv, permite interpretări abuzive. O simplă remarcă ironică la adresa vreunui funcționar sau a unei instituții publice ar putea fi interpretată ca lipsă de respect și amendată cu câteva salarii medii”.