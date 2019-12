Ce avere are ministrul Transporturilor, Lucian Bode

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, deţine împreună cu soţia sa o casă de locuit cu o suprafaţă de 335 de metri pătraţi şi un apartament de 55,70 metri pătraţi, potrivit declaraţiei de avere publicată pe site-ul Guvernului.



Casa de locuit este construcţie în regie proprie şi a fost dobândită în anul 2009, iar apartamentul a fost achiziţionat în 2019, prin credit ipotecar. La cele două proprietăţi, ministrul are o cotă parte de 1/2.



De asemenea, pe numele ministrului figurează două autoturisme mărcile Mercedes Benz şi Volvo, an de fabricaţie 2009 şi, respectiv, 2012.



Şeful de la Transporturi nu are conturi şi depozite în bănci, şi nici plasamente sau investiţii directe ori împrumuturi acordate, ale căror valoare depăşeşte 5.000 de euro, însă figurează cu un overdraft în valoare de 20.000 de lei şi trei împrumuturi - două ipotecare şi unul de nevoi personale - contractate în 2012 şi, respectiv 2019. Împrumuturile au valorile de 32.504 euro, 255.100 lei şi, respectiv, 42.365 de lei.



Conform declaraţiei sale de avere, Lucian Bode a primit o indemnizaţie de deputat de 129.372 lei/an, în timp ce soţia sa a încasat anul trecut 52.841 de lei venituri din salariu. La aceste sume se adaugă alocaţiile de câte 1.008 lei/an ale celor doi copii.