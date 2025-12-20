Au cumpărat o casă veche de peste 100 de ani, plină de farmec. Nu se așteptau să se confrunte cu un adevărat coșmar

Dincolo de problemele majore, dificultățile mărunte, dar constante, au transformat traiul într-o provocare continuă. Foto: Getty Images

Un cuplu care și-a dorit o locuință cu personalitate s-a confruntat cu o realitate dură a vieții într-o casă istorică.

Cei doi își doreau o alternativă a locuințelor moderne, despre care spun că le considerau ”lipsite de caracter”. Își doreau ceva ”cu personalitate”. Casa aleasă, o clădire cu patru etaje, i-a cucerit imediat prin tavanele înalte, camerele generoase, zidul vechi de piatră din grădină și poziționarea într-o zonă semi-rurală, scrie Business Insider.

Primele luni au părut confirmarea unei alegeri inspirate. Viața într-o casă de epocă era exact așa cum și-au imaginat-o. Vecinii le-au povestit despre foștii locatari și despre perioada în care zona era în mare parte teren agricol, lucru care a creat un sentiment puternic de continuitate și apartenență.

Iar grinzile aparente din mansardă, piatra de pe fațadă și chiar scările înguste și abrupte contribuiau la farmecul locuinței. Cei doi apreciau viața de sat și senzația că visul de a trăi într-o casă cu istorie devenise realitate.

Problemele neprevăzute au schimbat totul

Cei doi au avut planuri de renovare încă de la început. Înlocuirea ferestrelor și ușilor vechi, precum și transformarea unui grajd din grădină într-un birou, deși erau în plan, au fost amânate pe măsură ce au apărut defecțiuni neașteptate, care au început să consume bugetul familiei.

La câțiva ani după mutare, un incendiu minor a izbucnit la tabloul electric din bucătăria de la subsol. Deși focul a fost rapid controlat, verificările ulterioare au scos la iveală o instalație electrică improvizată și extrem de periculoasă, ceea ce a impus refacerea completă a cablajului.

Un alt incident grav a avut loc când apa din baie s-a infiltrat tavanul livingului de dedesubt, provocând pagube serioase și necesitând renovarea totală a băii.

Probleme mărunte, dar constante și costisitoare

Dincolo de problemele majore, dificultățile mărunte, dar constante, au transformat viața de zi cu zi într-o provocare continuă. Casa este greu de încălzit pe timp de iarnă, din cauza tavanelor înalte, dar și a numeroaselor crăpături din pereți, care permit curenților de aer să pătrundă.

Iar umiditatea reprezintă o problemă permanentă, mucegaiul aparând frecvent în sezonul rece. Pereții necesită curățare și revopsire constantă, iar hainele depozitate în dulapuri capătă miros de umezeală dacă nu sunt purtate o perioadă.

Locuința nu dispune nici de loc de parcare, o situație comună caselor vechi, construite într-o epocă în care automobilele nu erau o prioritate. Mașina rămâne parcată pe stradă, devenită între timp mult mai aglomerată.

În plus, insectele și alte vietăți pătrund frecvent în interior. Păianjeni, muște și gândaci apar în mod regulat, cel mai probabil prin aceleași fisuri prin care intră și aerul rece.

Iar un alt moment care a amplificat grav disconfortul a fost descoperirea melcilor în interiorul locuinței, inclusiv în bucătăria de la subsol, pe covoarele din living și pe gresia din baie.

De la vis romantic la realitate dură

Experiența i-a făcut pe proprietari să realizeze cât de mare este diferența dintre imaginea inchipuită a unei case de epocă și realitatea de zi cu zi. Construcțiile vechi nu beneficiază de izolații moderne, sisteme eficiente de încălzire sau instalații actualizate, iar întreținerea lor presupune costuri constante.

Cuplul privește acum cu interes către locuințele moderne, care oferă confort sporit, eficiență energetică, locuri de parcare și un nivel mult mai redus de probleme legate de umiditate și întreținere.