Trei zile de ceremonii și slujbe religioase pentru eroii Revoluției din 1989. Care va programul evenimentelor și unde vor avea loc

1 minut de citit Publicat la 08:53 20 Dec 2025 Modificat la 08:55 20 Dec 2025

Trei zile de ceremonii și slujbe religioase pentru eroii Revoluției din 1989. FOTO Agerpres

Mai multe slujbe de pomenire pentru eroii care s-au jertfit pentru demnitatea, libertatea şi credinţa poporului român vor fi oficiate în zilele de 20, 21 şi 22 decembrie, cu prilejul comemorării a 36 de ani de la Revoluţia Română din decembrie 1989.



Slujba de pomenire pentru eroii Revoluţiei va fi săvârşită inclusiv în Catedrala Patriarhală, precum şi în toate bisericile parohiale şi lăcaşurile de cult ale mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române, în ziua de luni, 22 decembrie, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române, într-un comunicat.



Slujbele de pomenire pentru eroi vor fi oficiate după următorul program:



Sâmbătă, 20 decembrie:



Monumentul Eroilor Martiri Timişoreni din localitatea Popeşti-Leordeni, ora 12:00;

Monumentul Pro Memoria 89 Credinţă, Curaj, Eroism "Semnul Eroului" din intersecţia Piaţa Delfinului, ora 15:00.



Duminică, 21 decembrie:



Cimitirul "Eroilor Revoluţiei", ora 10:00;

Troiţa de la Spitalul Colţea, ora 11:30;

Troiţa Monument din incinta Bisericii "Sfântul Gheorghe - Nou", ora 12:00;

Piaţa Universităţii, ora 12:30;

Monumentul Eroilor martiri de la Sala Dalles - 21 Decembrie 1989, ora 13:30.



Luni, 22 decembrie:



Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluţiei din Piaţa Revoluţiei, ora 09:00;

Radiodifuziunea Română, ora 10:00;

Televiziunea Română - Troiţa din faţa instituţiei, ora 11;00;

Televiziunea Română - Troiţa Paraşutiştilor din curtea instituţiei, ora 11;30;

Catedrala Patriarhală, după încheierea Sfintei Liturghii.

Trei zile de ceremonii în Bucureşti în memoria eroilor căzuţi în decembrie 1989

Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale vor participa, pe parcursul a trei zile (sâmbătă, duminică şi luni), la activităţi comemorative organizate la monumentele închinate Eroilor Martiri căzuţi la Revoluţia din decembrie 1989.



Conform unui comunicat al MApN, în Bucureşti, ceremoniile se vor desfăşura după următorul program:



